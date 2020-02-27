شعبة شركات السياحة : جهود لتخفيف الآثار المتوقعة لوقف تأشيرات رحلات العمرة

أكد حسام الحلو، رئيس شعبة شركات السياحة والطيران بغرفة تجارة الإسكندرية، أن هناك جهودا مبذولة واتصالات يتم إجراؤها عقب القرار الذى أصدرته المملكة العربية السعودية مساء أمس، والمتعلق بوقف إصدار التأشيرات السياحية الجديدة، وتوقف رحلات العمرة فى الوقت الحالى، وغلق المنافذ بهدف العمل على تخفيف الأضرار المادية التى قد تلحق بالمعتمرين المصريين.

وبدأت شركات السياحة والطيران وغيرها من عناصر المنظومة السياحية فى اتخاذ عدة إجراءات لتدارك تداعيات القرار الذى أصدرته المملكة العربية السعودية مساء أمس، والمتعلق بوقف رحلات العمرة وعدم إصدار التأشيرات السياحية بشكل مؤقت، وتخفيض آثاره المتوقعة على المعتمرين المصريين، وعناصر المنظومة السياحية إلى أقل حد ممكن.

شركات الطيران تبلغ بوقف رحلاتها إلى المملكة

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ”المال” أن شركات الطيران أبلغت شركات السياحة المصرية فجر اليوم، بوقف رحلاتها إلى المملكة العربية السعودية، بعد صدور قرار المملكة العربية السعودية مساء أمس بغلق المنافذ، ووقف رحلات العمرة وإصدار التأشيرات السياحية الجديدة للمعتمرين.

وأوضح الحلو أن بعض المعتمرين بادروا إلى شركات السياحة لمعرفة مصير حجوزاتهم بعد سماع تلك الأنباء فى وسائل الإعلام، لافتا إلى أن شركات الطيران ستقوم بتأجيل موعد التذاكر أو استبدالها للحاجزين، لافتا إلى أن المعتمر قد يلحق به ضرر خاص بالوقت الذى كان يخصصه لقضائه فى الأراضى المقدسة.

واعتبر رئيس شعبة شركات السياحة والطيران بغرفة تجارة الإسكندرية أن إجراءات شركات الطيران تصب فى صالح المعتمرين كون أن المسافر لا ذنب له، وأنه ملتزم بالوجود فى المطار فى الموعد المخصص له، وأن التأجيل لسبب يخرج عن إرادته وشركة الطيران عقب إصدار قرار وقف تأشيرات رحلات العمرة.

وأشار الحلو إلى أنه فيما يخص حجوزات الفنادق فهى علاقة تجارية بين الشركات والفنادق، لافتا إلى أن الشركات ستعمل على عدم إلحاق الضرر بعملائها، والتفاهم مع الفنادق بشأن الوضع الراهن بعد وقف رحلات العمرة، للحفاظ على حقوقهم.

وأوضح رئيس شعبة شركات السياحة والطيران بغرفة تجارة الإسكندرية أن الفنادق التى تتعاقد مع شركات السياحة لن يكون لديها نزلاء فى الفترة القادمة ويجب عليها التعاون مع شركات السياحة التى تعاقدت معها لحماية عملائها وتخفيف الأضرار التى قد تلحق بهم .

وأثنى الحلو على قرار السلطات السعودية والخاص بغلق المنافذ ووقف إصدار التأشيرات السياحية ورحلات العمرة بشكل مؤقت، والذى يأتى بهدف الانتهاء من أعداد من بعض الإجراءات الاحترازية لحماية ضيوف الرحمن الراغبين فى زيارة المشاعر المقدسة وأداء مناسك العمرة.

وأكد رئيس شعبة شركات السياحة والطيران بغرفة تجارة الإسكندرية على أنه حتى الأن لم يعلن عن اكتشاف أى إصابات بفيروس الكورونا المستجد فى المملكة العربية السعودية، وأن ما تقوم به المملكة من إيقاف مؤقت بالنسبة إلى رحلات العمرة يأتي بعد انتشار الفيروس فى بعض الدول الخليجية.