شعبة دواجن القاهرة تناقش تطوير المجازر بحضور شعب الجيزة وبني سويف والسويس والقليوبية والشرقية

عقدت شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية اجتماعا موسعا شارك فيه اصحاب المجازر علي مستوي الجمهورية منها من محافظات “( القاهرة – الجيزة – بنى سويف – السويس – القليوبية – الشرقية ).

وحضر الاجتماع الدكتورة مها عبد الفتاح ممثلا للهيئة العامة للخدمات البيطرية والدكتورة نعمة عارف مدير عام الصحة العامة والمجازر بمديرية الطب البيطري واشرف عبد القادر مدير عام التفتيش بمديرية الطب البيطري والدكتورة شيرين ادوارد مدير عام المجازر بهيئة سلامة الغذاء والدكتورة مي جمال ممثلا عن المكتب الفني بهيئة سلامة الغذاء.

واكد عبد العزيز السيد رئيس الشعبة بالقاهرة، علي اهمية دور الغرفة التجارية للقاهرة الرائد فى ظل رئاسة المهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية لدعم كافة الانشطة التي تعتبر القاعدة الاساسية للاقتصاد القومي .

وفتح “السيد” الحوار بين الحضور حول قطاع المجازر ومتطلباته ومقترحاته ورؤيته في الفترة القادمة وركز الحوار على اهمية تجديد تراخيص المجازر الصادرة من المحليات فى أسرع وقت وتقديم ما يفيد السير فى إجراءات الترخيص.

كما تناول اللقاء بعض الشروط المطلوبة من المجازر لسلامة الغذاء منها ” أن تكون درجة حرارة المذبح قبل التعبئة لا تزيد عن 5 متر، وجود دفتر خاص بالعينات التي يتم أخذها بصفة منتظمة.

وكذلك درجة حرارة الثلاجات – دفتر خاص بمقاومة ومكافحة الآفات – دفتر خاص بالعينات التي يتم أخذها بصفة منتظمة من المياه الحكومية أو الجوفية لمعرفة مدى صلاحيتها – لابد من وضع كود على الأكياس يوضح رقم التشغيلة وتاريخها لمعرفة المزرعة التى تم جلب الدواجن من خلالها للرجوع إليه في وقت الاحتياج إليه”.

واشاد رئيس شعبة الدواجن باستجابة الحضور من الجهات المحتلفة من اجل مناقشة سبل تحقيق المصلحة العامة موجها باهمية الالتزام بما تم طرحه خلال الاجتماع للمساعدة والمساهمة فى تطوير منظومة الثروة الداجنة.

لافتا الي أن الغرفة التجارية للقاهرة هى المنارة وبيت التجار والصناع والمستثمرين ومؤدي الخدمات وتسعي دائما الي مساندة كافة الانشطة من اجل دعم اقتصادنا القومي.