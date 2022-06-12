شعبة خدمات النقل الدولي توافق على تأسيس 22 شركة من وكلاء الشحن الدولي  

وافق مجلس ادارة شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، على قبول عضوية 22 شركة جديدة في الشعبة، وذلك في ظل زيادة حجم شركات ووكلاء النقل الدولي بالسوق المحلية.

وحسب مصدر مسئول بشعبة خدمات النقل الدولي، فان تلك الشركات تشمل كلا من شركة سيتي فريت انترناشيونال، وفيلوشيب للوجستيات، وتو برازرز لوجستيك، ورلد فريت ايجيبت ، وفريت سوبيوشن ايجيبت ، والهدى للشحن، وسانتس كارجو.

كما تشمل الشركات الجديدة التي تم تأسيسها كلا من شركة تريد ترانس، والمتحدة كيميت لوجستيك، وستريت لاين، والمصرية للتجارة والملاحة، ويونيمار شيبنج سرفيس، وبرايم لخدمات الشحن، واكس وورك فور شيبنج، ونورث جيت انترناشونال، ويونايتد جلوبال لوجستكس.

وضمت الشركات الجديدة كلا من اوفر سيز للشحن، وفريت نت، كارجو سولو ميانسر للخدمات البحرية، وكونفي لوجستيك، واليكس سبيد ، وشركة اسبيس للاستيراد والتوكيلات التجارية.

يذكر أن شعبة النقل الدولى بغرفة تجارة الإسكندرية هى الشعبة الوحيدة، التى تضم جميع الشركات العاملة فى نشاط مرحلى البضائع والشحن الدولى بالموانئ والمطارات المصرية، كما تعد ممثلا أيضا لمنظمة “الفياتا” العالمية فى مصر، والتى يتم الحصول على عضويتها حتى يمكن التعامل مع الشركات العالمية فى هذا النشاط.

كما أن شعبة غرفة تجارة الإسكندرية تضم أكثر من 700 شركة، وتمثل أيضا العاملين فى نشاط مرحلى البضائع والشحن الدولى أمام مصلحة الجمارك، ولن يتم الاعتراف بأى شعب أخرى، ويلزم للحصول على رخصة مزاولة النشاط أن يكون عضوا فى تلك الشعبة التى تحمل اسم «إيفا» للشركات العاملة بنظام البوالص المجمعة.

كان المهندس مدحت القاضي، رئيس مجلس إدارة شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، قد أشار إلى أن هناك تعاونا مستمرا بين الحكومة والقطاع الخاص بهدف تطوير قطاع النقل الدولي واللوجستيات، حيث يأتي ذلك في إطار رغبة الدولة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال دور القطاع الخاص.

وأضاف القاضي، في كلمته على هامش الإفطار السنوي الذي نظمته الشعبة مؤخرا، أن الشعبة تمتلك 700 عضو يمثلون العصب الرئيسي لصناعة النقل الدولي بمصر، مؤكدا أن الشعبة شاركت خلال الفترة الماضية في العديد من القوانين على رأسها المشاركة في قانون الجمارك، بالإضافة إلى تعاون مع وزارة التعليم الفني من خلال فصل دراسي للتعليم اللوجستي والنقل الدولي، بالإضافة إلى دبلومة الفياتا، ونشارك في العديد من أوراق البحث والتي تخص صناعة النقل الدولي.

وأكد القاضي استمرار الشعبة وممثلي النقل الدولي واللوجستيات في دعم الدولة والحكومة المصرية في إطار التعاون الدائم والتواصل المستمر بين الأطراف المعنية، لمزيد من التطور للاقتصاد الوطني من جانب وقطاع النقل الدولي واللوجستيات من جانب آخر.