شعبة خدمات النقل الدولي تعلن متوسط أسعار نولون الشحن البري والجوي لـ3 أشهر

عقدت اللجنة المشكلة من لجنة النقل البري بشعبة النقل الدولي و اللوجيستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية “الايفا ” برئاسة المنصور بريك ومصلحتي الضرائب والجمارك اجتماعاً لبحث الاسعار الاسترشادية لأسعار النولون البري عن الفترة أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2023 .

وجاء اجتماع أعضاء اللجنة بموجب قرار رئيس مصلحة الضرائب المصرية رقم 471 لسنة 2021 وذلك لمراجعة مقترح شعبة خدمات النقل الدولي بشأن متوسط أسعار النولون البري بالمواني البرية والمواني الجافة وذلك عن الثلاثة اشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر.

وتم الاجتماع في ضوء بروتوكول التعاون المبرم بين مصلحتي الضرائب المصرية والجمارك والغرفة التجارية بالاسكندرية بشأن مزاولي النقل البري.

وأصدرت مصلحة الجمارك المصرية منشور تعليمات رقم 57 لسنة 2023 ، والذي يأتي بناءا على ما قام به أعضاء اللجنه من شعبة خدمات النقل الدولي واللوجيستيات بتقديم بيان الاسعار الاسترشادية بمتوسط اسعار النولون عن الفترة أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2023 ، حيث تضمن المنشور متوسطات اسعار النولون للحمولات سواء السيارات التريلا أو السيارة الدبابة أو السيارة الجامبو الواردة من ليبيا حيث وصل سعر نقل التريلا 52 ألف جنيه، والجامبو 18.5 ألف جنيه والدبابة 10 ألآف جنيه.

أما بالنسبة للشاحنات القادمة من السودان فبلغ سعر النولون الخاص بها قرابة 55 ألف جنيه.

كما بلغ سعر نولون نقل الأبقار من حلفا الى أبو سمبل إلى 5 الآف جنيه للابقار القادمة من السودان أي كان المنشأ.

وكان قد أشار محمد مصيلحى رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية، إلى أن وزارة المالية تستهدف من وراء هذا الإجراء تنفيذ أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 لتحديد آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمة النولون البحري المؤداة على السلع المعفاة، والسلع الواردة بالجدول المرافق للقانون وكذلك الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج الواردة من الخارج.