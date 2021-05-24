الإسكندرية

شعبة خدمات النقل الدولي تعقد ورشة عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال

بالتعاون مع كلية تجارة جامعة الإسكندرية
السيد فؤاد 7:25 م, الأثنين, 24 مايو 21 7:25 م, الأثنين, 24 مايو 21

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تنظم شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات، التابعة للغرفة التجارية بالإسكندرية، من خلال لجنة التدريب والتدريب العملي، ورشة عمل مع كلية التجارة. يدير الندوة الأستاذ الدكتور علاء الغرباوي وكيل كلية التجارة لشؤن المجتمع وتنمية البيئة عن تطبيقات ومجالات الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال (تطبيق عملي على الطباعة ثلاثية الأبعاد) أون لاين عبر غرفة المحادثة ببرنامج زووم.

وحسبما أعلنت الشعبة فإن الندوة ستعقد، الخميس المقبل الساعة الحادية عشرة صباحًا، والتي تأتي في إطار حرص الشعبة على تقديم أفضل الخدمات ومواكبة كل جديد وفي إطار الموسم الثقافي لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وحرصًا على فتح مجالات جديدة للمشروعات الريادية باستخدام التقنيات الحديثة.

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ومن المقرر أن تعقد الندوة في حضور كل من المستشار نبيل بدوي حسين مستشار الغرفة التجارية لشئون الصناعات وريادة الأعمال، والدكتور محمد رزق الأستاذ بقسم الهندسة الكهربائية كلية الهندسة والمدير التنفيذي لمركز أبحاث البنية التحتية الذكية، والباحث الرئيسي لمشروع حاضنة الذكاء الاصطناعي بجامعة الإسكندرية، ونسرين نجاتي رئيس مجلس إدارة شركة NG للابتكارات.

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 تأسست شعبة خدمات النقل الدولى فى عام 1990، وهى تابعة للغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، وتضم أكثر من 546 عضوًا من جميع أنحاء البلاد، كما تعد الشعبة الممثل الوحيد والرسمى لمنظمة “FIATA” العالمية فى مصر، وهى الاتحاد الدولى لرابطات الشحن، ومقرها فى زيورخ سويسرا.

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بقلم السيد فؤاد

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