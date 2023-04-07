شعبة خدمات النقل الدولي تضع متوسط لنولون الشحن البري والجوي لـ3 أشهر (مستند)

وضعت شعبة خدمات النقل الدولى التابعة للغرفة التجارية بالإسكندرية، سعرًا استرشاديًا لمتوسط أسعار النولون البري والجوي للبضائع الواردة من الدول، ومنها «ليبيا» و«السودان»، ومتوسط حمولة 30 طنًا، واتفقت اللجنة التى تضم ممثلين من الشعبة، ومصلحتى الضرائب والجمارك.

ونصت تعريفات شعبة خدمات النقل الدولي، على أن سعر النولون من السودان إلى أرقين تصل الى 47.5 ألف جنيه، ومن ليبيا إلى السلوم بلغت 45 ألف جنيه للتريلا، و15 ألف جنيه للسيارة الجامبو، 10 آلاف جنيه لسعر النقل بالشاحنة الدبابة.

كما نصت متوسط سعر النقل البري من منطقة حلفا السودانية الى منطقة أبو سمبل تصل الى 3450 جنيه للأبقار القادمة من السودان أي كان المنشأ.

وفي هذا الصدد أصدرت مصلحة الجمارك منشور تعريفات رقم 31 لسنة 2023 والخاص بالأسعار الاسترشادية الخاصة بالنقل البحري، والنقل البري، والنقل الجوي، وذلك بناء على ما قامت به غرفة ملاحة الإسكندرية، وكذا الغرفة التجارية عبر شعبة خدمات النقل الدولي.

وحسب ما رصدته غرفة ملاحة الإسكندرية، فقد وصل متوسط سعر النولون البحري بالنسبة للحاويات الواردة من جنوب وشرق آسيا والتي تضم (سنغافورة- إندونيسيا- ماليزيا- الفلبين- فيتنام- كمبوديا- تايلاند- ميانمار، وكذلك الصين واليابان وكوريا)، وذلك إلى ميناء الإسكندرية، لتصل إلى 1610 ألف دولار للحاوية 20 قدمًا، و2800 دولارًا للحاوية 40 قدمًا، أما لميناءي دمياط وبورسعيد فتصل إلى 1400 دولار للحاوية 20 قدمًا، و2520 ألف دولار للحاوية 40 قدمًا، والحاوية الثلاجة يصل سعر نقلها إلى 2100 ألف دولار للحاوية 20 قدم، و3360 دولار للحاوية 40 قدم، أما لميناء السخنة فتصل إلى 1000 ألف دولار للحاوية 20 قدمًا، و1600 آلاف دولار للحاوية 40 قدمًا، وللحاويات الثلاجة 1540 دولار للحاوية 20 قدم و2660 دولار للحاوية 40 قدم.

أما بالنسبة للحاويات الواردة من دول الخليج العربي، خاصة من ميناء جبل علي الإماراتي والدمام السعودي، والدمام، والكويت والبحرين، فوصل سعر نقل الحاوية إلى ميناء الإسكندرية إلى 1260 دولارًا للحاوية 20 قدمًا، و2100 دولارًا للحاوية 40 قدمًا.

وبالنسبة للحاويات الثلاجة فتصل إلى 2240 دولار للحاوية 20 قدمًا، و3500 دولار للحاوية 40 قدمًا، وإلى ميناءي دمياط وبورسعيد فيصل إلى 1120 دولارًا للحاوية 20 قدمًا، و1960 دولارًا للحاوية، و2730 دولار للحاوية 40 قدمًا ثلاجة و1540 دولار للحاوية 20 قدم ثلاجة، وإلى ميناء السخنة فتصل إلى 665 دولارًا للحاوية 20 قدمًا، و1190دولار للحاوية 40 قدمًا.

وبالنسبة لموانئ البحر الأحمر والتي تضم موانئ السعودية واليمن والسودان، فيصل متوسط سعر نقل الحاوية إلى ميناءي الإسكندرية 980 دولار للحاوية 20 قدم، و1960 دولار للحاوية 40 قدم، وبالنسبة للحاويات الثلاجة فتصل إلى 1400 دولار للحاوية 20 قدما، و2240 دولار للحاوية 40 قدم ثلاجة، والى مينائي بورسعيد ودمياط إلى 1120 دولارا للحاوية 20 قدمًا، و1960 دولارا للحاوية 40 قدمًا، ولميناء السخنة بلغت 385 دولارا للحاوية 20 قدمًا و665 دولارا للحاوية 40 قدما، و840 دولارا للحاوية 20 قدم ثلاجة و1260 دولارا للحاوية 40 قدم ثلاحة.

وبالنسبة لمتوسط سعر نولون النقل البحري للحاويات الواردة من شمال أوروبا والتي تضم هولندا وإنجلترا وألمانيا وفرنسا وبلجيكا والنرويج والسويد والدنمارك وبولندا وفنلندا، فيصل متوسط سعر نقل الحاوية إلى ميناء الإسكندرية إلى 455 دولارا للحاوية 20 قدمًا، و700 دولار للحاوية 40 قدمًا، والحاويات الثلاجة 20 قدمًا تصل إلى 1197 دولارا، و1400 دولار للحاوية ثلاجة 40 قدمًا، ولمينائي دمياط وبورسعيد، فبلغت 280 دولارا للحاوية 20 قدما، 350 دولارا للحاوية 40 قدما، 1197 دولار للحاوية 20 قدم ثلاجة، و1400 دولار للحاوية 40 قدم ثلاحة، وإلى ميناء السخنة بلغت 630 يورو للحاوية 20 قدم، و1190 يورو للحاوية 40 قدما، و770 يورو للحاوية 20 قدم ثلاحة، و1470 يورو للحاوية 40 قدم ثلاحة.

وبالنسبة لنقل الحاويات من منطقة شرق البحر المتوسط – البحر الأسود ومنها تركيا واسرائيل ولبنان وسوريا ورومانيا وروسيا وأوكرانيا والبرتغال، وذلك الى ميناء الإسكندرية لتصل الى 560 دولارا للحاوية 20 قدما، و980 دولارا للحاوية 40 قدما، و998 دولارا للحاوية ثلاجة 20 قدما، 1264 دولارا للحاوية ثلاجة 40 قدما، و245 دولارا للحاوية 20 قدما لمينائي بورسعيد ودمياط، و315 دولارا للحاوية 40 قدما و865 دولارا للحاوية 20 قدم ثلاجة ، و998 دولارا للحاوية 40 قدم ثلاجة، وإلى ميناء السخنة بلغت سعر نقل الحاوية 20 قدما 490 دولارا، و665 دولارا للحاوية 40 قدما، و700 دولار للحاوية ثلاجة 20 قدما، و875 دولارا للحاوية الثلاجة 40 قدما.

وبالنسبة للحاوية التي يتم نقلها من جنوب شرق البحر الأبيض المتوسط والتي تضم كلا من فرنسا وايطاليا واسبانيا و سلوفينيا واليونان وقبرص وصربيا ، فتصل إلى ميناء الإسكندرية الى 455 دولار للحاوية 20 قدم و525 دولار للحاوية 40 قدم ، و840 دولار للحاوية 20 قدم ثلاجة، و1400 دولار 40 قدم ثلاجة، وإلى مينائي بورسعيد ودمياط فيصل سعر نقل الحاوية إلى 210 دولار للحاوية 20 قدم، و263 دولار للحاوية 40 قدم ، و1197 دولار للحاوية ثلاجة 20 قدم ، و1400 دولار للحاوية 40 قدم ثلاجة، ولميناء السخنة بلغت 140 دولار للحاوية 20 قدم و280 دولار للحاوية 40 قدم، و210 للحاوية 20 قدم ثلاحة و420 دولار للحاوية 40 قدم ثلاجة.

وبالنسبة للحاويات الورادة من منطقة أمريكا الشمالية ” كندا ” فيصل سعر نقل الحاوية لميناء الإسكندرية 831 دولار للحاوية 20 قدم و1014 دولار للحاوية 40 قدم ، و2100 دولار للحاوية الثلاجة 20 قدم، و3990 دولار للحاوية 40 قدم ثلاحة، وإلى مينائي دمياط وبورسعيد تصل الى 831 دولار للحاوية 20 قدم، 1014 دولار للحاوية 40 قدم و2240 دولار للحاوية 20 قدم ثلاجة و3325 دولار للحاوية 40 قدم ثلاجة، ولميناء السخنة وصل سعر النولون 1260 دولار للحاوية 20 قدم، و1680 دولار للحاوية 40 قدم، و1540 دولار للحاوية 20 قدم ثلاحة، و2660 دولار للحاوية 40 قدم ثلاجة.

وكان قد أشار محمد مصيلحى رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية، إلى أن وزارة المالية تستهدف من وراء هذا الإجراء تنفيذ أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 لتحديد آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمة النولون البحري المؤداة على السلع المعفاة، والسلع الواردة بالجدول المرافق للقانون وكذلك الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج الواردة من الخارج.

وأشار رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب السابق، إلى أن البروتوكول الذي وقعته المصلحة مع غرفة ملاحة الإسكندرية وشعبة خدمات النقل الدولي بالغرفة التجارية، يأتي بهدف إرساء مبدأ العدالة الضريبية في تطبيق القانون رقم 67 لسنة 2016 بشأن الضريبة على القيمة المضافة على جميع المخاطبين بأحكامه ولاستيفاء مستحقات الخزانة العامة للدولة، وكذلك إيماناً بالمسؤولية الوطنية من جانب غرفة ملاحة الإسكندرية وأهمية الدور الذى يمكن أن تقوم به في إقرار تلك العدالة الضريبية ودعم مصلحة الضرائب.

وأوضح أنه وفقاً لهذا البروتوكول، فهناك دور لكل طرف في تحديد آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمة النولون البحرى المؤداة على السلع المعفاة والسلع الواردة بالجدول المرافق للقانون رقم (67) لسنة 2016 (البند أولاً) وكذلك الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج الواردة من الخارج.

وأشار الدكتور “السيد صقر” رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلى أن غرفة ملاحة الإسكندرية تقوم بإعداد بيان استرشادى ربع سنوى، وتقدمه لمصلحة الضرائب المصرية ، وذلك بمتوسطات قيم خدمات النولون البحرى المؤداة على الرسائل الواردة من جميع دول العالم أياً كانت الحالة التى ترد بها (أطنان – حاويات ) لكافة موانئ الجمهورية.