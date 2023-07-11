شعبة خدمات النقل الدولي تضع متوسطا لنولون الشحن البري والجوي لـ3 أشهر

عقدت اللجنة المشكلة من لجنة النقل البري بشعبة النقل الدولي و اللوجيستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية “الايفا ” برئاسة المنصور بريك ومصلحتي الضرائب والجمارك اجتماعاً لبحث الاسعار الاسترشادية لأسعار النولون البري عن الفترة يوليو و اغسطس وسبتمبر 2023 .

وجاء اجتماع أعضاء اللجنة بموجب قرار رئيس مصلحة الضرائب المصرية رقم 471 لسنة 2021 وذلك لمراجعة مقترح شعبة خدمات النقل الدولي بشأن متوسط أسعار النولون البري بالمواني البرية والمواني الجافة وذلك عن الثلاثة اشهر يوليو و اغسطس و سبتمبر 2023 .

وتم الاجتماع في ضوء بروتوكول التعاون المبرم بين مصلحتي الضرائب المصرية والجمارك والغرفة التجارية بالاسكندرية بشأن مزاولي النقل البري.

وقام أعضاء اللجنه من شعبة خدمات النقل الدولي واللوجيستيات بتقديم بيان الاسعار الاسترشادية بمتوسط اسعار النولون عن الفترة يوليو و اغسطس وسبتمبر 2023 وتضمن البيان متوسطات اسعار النولون للحمولات سواء السيارات التريلا أو السيارة الدبابة أو السيارة الجامبو ) الواردة من ليبيا مع زيادة السعر بنسبة 10% عن الثلاثة أشهر الماضية ( ابريل ، مايو ، يونيه )، مع مراعاة اسعار البري للابقار القادمة من السودان أي كانت دولة المنشأ.

وكانت قد وضعت شعبة خدمات النقل الدولى التابعة للغرفة التجارية بالإسكندرية، سعرًا استرشاديًا لمتوسط أسعار النولون البري والجوي للبضائع الواردة من الدول، ومنها «ليبيا» و«السودان»، ومتوسط حمولة 30 طنًا، خلال اشهر ابريل ومايو ويونيه، حيث نصت تعريفات الشعبة، على أن سعر النولون من السودان إلى أرقين تصل الى 47.5 ألف جنيه، ومن ليبيا إلى السلوم بلغت 45 ألف جنيه للتريلا، و15 ألف جنيه للسيارة الجامبو، 10 آلاف جنيه لسعر النقل بالشاحنة الدبابة.

كما نصت متوسط سعر النقل البري من منطقة حلفا السودانية الى منطقة أبو سمبل تصل الى 3450 جنيه للأبقار القادمة من السودان أي كان المنشأ.

وكان قد أشار محمد مصيلحى رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية، إلى أن وزارة المالية تستهدف من وراء هذا الإجراء تنفيذ أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 لتحديد آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمة النولون البحري المؤداة على السلع المعفاة، والسلع الواردة بالجدول المرافق للقانون وكذلك الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج الواردة من الخارج.