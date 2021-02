شعبة خدمات النقل الدولي بغرفة الإسكندرية تطلق مسابقة لشباب اللوجستيات

أعلنت شعبة خدمات النقل الدولي بالغرفة التجارية بالإسكندرية عن مسابقتها السنوية في الأبحاث الخاصة بأعمال الشحن “مرحلي البضائع” بين شباب اللوجستيات، والتي تحمل اسم اللواء محمود السماك لشباب النقل الدولي العملية.

ويتم تمويل المسابقة عبر شركة الهندسية للحاويات برئاسة المهندس مروان السماك، نجل اللواء محمود السماك، أحد مؤسسي الشعبة في أوائل التسعينيات، والذي تولى رئاسة الشعبة في أحد الدورات.

وأعلنت الشعبة عن بعض الشروط التي يجب أن تتوافر في المتقدمين للمسابقة، والتي نصت على أن يكون من العاملين لدى شركة من الشركات العضوة بشعبة خدمات النقل الدولي واللوجيستيات التابعة للغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، ولا يتجاوز عمر المتسابق أو المتسابقة عن 30 عاما.

كما نصت الشروط على أن يكون المتسابق أو المتسابقة قد عمل بمجال Freight Forwarding لمدة سنتين على الأقل، كما يكون المرشح من العاملين بأحدي الشركات أعضاء شعبة ومسددة للاشتراك السنوي، إجاده اللغة الإنجليزية.

وقال المهندس مدحت القاضي رئيس الشعبة، إنه دعما للتوزيع الجغرافي ورغبة من اللجنة المنظمة في اشتراك الشباب من مختلف أنحاء البلاد فقد رأينا أن نقوم بالتقسيم التالي، على أن يتقدم مرشح من منطقة الإسكندرية، ومرشح من منطقة القاهرة، ومرشح من منطقة القناة ودمياط.

ولفت إلى أنه سيتم ذلك باختيار فائز واحد عن كل منطقة ثم يتم بعد ذلك اختيار فائز واحد من الفائزين الثلاثة على مستوى مصر، وفي حالة عدم تقدم أي مرشح من أحد المناطق يتم اختيار مرشح إضافي من المناطق الأخري.

وتنقسم جوائز المسابقة في الفائز الأول 25 ألف جنيه، والفائز الثاني 15 ألف جنيه، بينما سيحصل الفائز الثالث على مبلغ 10 الآف جنيه.

كما سيحصل الفائز بالمسابقة على التأهل لتمثيل الشعبة ومصر فى مسابقة (The Young International Freight Forwarder of the Year Award 2022)، والحصول علي درع اللواء محمود السماك في حفل سنوي يتم دعوه الفائز وأسرته لحضورها.

يذكر أن شعبة خدمات النقل الدولي واللوجيستيات تم تأسيسها من قبل الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية بقرار وزارى رقم 10 عام 1990 لتخدم مصالح الأعضاء وقيادتهم إلي مستقبل أفضل في صناعة النقل الدولي واللوجيستيات وتستضيف أكثر من 586 عضوا من جميع أنحاء جمهورية مصر العربية .

وتعد الممثل لمنظمة الفياتا العالمية FIATA) ) وهى أكبر منظمة غير حكومية مقرها في زيوريخ – سويسرا ، وتمثل الشعبة صناعة الشحن الدولى واللوجيستيات من قبل العديد من المنظمات والسلطات الحكومية الأخرى وكذلك المنظمات الدولية الخاصة بمجال النقل الدولى واللوجيستيات.