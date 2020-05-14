«شعبة تجار الحلوى»: 30 إلى 50% تراجعا فى مبيعات «الشرقية» و«كحك العيد»

انخفاض الأسعار %15 عن العام الماضى

أوضحت شعبتى تجار الحلوى بالغرفة التجارية بالقاهرة واتحاد الصناعات، أن الطلب على الحلويات الشرقية وكحك العيد شهد تراجعا بين 30إلى %50 خلال رمضان من العام الجاري، بسبب أزمة كورونا وضعف الشراء باستثناء السلع الأساسية.

العبد: ضعف الطلب بسبب توقيت ساعات حظر التحرك

قال صلاح العبد، رئيس شعبة تجار الحلوى بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الطلب على الحلويات الشرقية خلال شهر رمضان وكحك العيد لعام 2020 تراجع 30إلى %50 عن العام الماضى بسبب توقيت ساعات حظر التحرك لمواجهة ازمة كورونا.

أوضح العبد لـ»المال»، أن أسعار الكحك شهدت تراجعا بين 10و%15 عن العام الماضى ورغم هذا هناك انخفاض فى الطلب.

لفت رئيس شعبة تجار الحلوى إلى أن فترات الحظر تعد أحد العوامل التى أثرت على المبيعات سلبا، وأن لجوء المستهلكين إلى خدمة التوصيل للمنزل ضعيفة.

تبدأ أسعار كحك العيد بمحال العبد بقيمة 110 جنيهات للكيلو السادة والملبن والعجمية، وبين 160 إلى 170 جنيه للكيلو المحشو عين جمل وفستق على التوالي.

فيما تتدرج أسعار العلب المشكلة لوزن يبدأ من 1.5 وحتى 6 كجم بسعر من 180 وحتى 950 جنيه للعلبة.

فندى: استقرار السكر والدقيق وسط هدوء الأسواق

قال حسن الفندي، رئيس شعبة السكر والحلوى بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن القوة الشرائية للمستهلكين منخفضة بنسبة تقترب من %30 وأن الطلب مقتصر فقط على السلع الأساسية، بسبب أزمة كورونا وتأثر دخول قطاع كبير من المصريين بها خاصة العاملين بقطاع السياحة والكافتيرات والمقاهي.

أضاف الفندى لـ»المال»، أن الطلب على الخامات فى الأسواق يشهد حالة من الهدوء، وأن أسعار الخامات الرئيسية للحلوى مستقرة، وأن سعر الدقيق بين 4600 إلى 4700 جنيه للطن، والسكر قرابة 7000 جنيه للطن.