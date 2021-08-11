«شعبة الورق»: 30 إلى %40 ارتفاعا فى أسعاره خلال موسم الدراسة 2021/2022

تشهد أسعار الورق المستورد ارتفاعات بين 30 إلى %40 حاليا مقارنة بتلك الفترة من العام الماضى، حيث ارتفع سعر ورق الطباعة ليبلغ 19-20 ألف جنيه للطن مقابل 14 ألف جنيه للطن، كما ارتفع ورق كوشيه الخاص بالمجلات إلى 16.5 ألف جنيه للطن مقابل 11.55 ألف جنيه للطن العام الماضى، وزاد ورق التعبئة ليبلغ 27 ألف جنيه للطن مقابل 18.9 ألف جنبه للطن، وفقا لعمرو خضر رئيس الشعبة العامة لتجار الورق وأصحاب المطابع.

وكشف خضر لـ«المال»، أن الزيادات التى شهدتها أسعار الورق والتى تراوحت بين 30 إلى %40 عن العام الماضى، تأتى بسبب ارتفاع الطلب عن المعروض بالسوق العالمية، لافتا إلى أن الزيادات كانت تدريجية ومستمرة منذ نهاية العام.

وأضاف خضر أن فترة توريد الورق المستورد تستغرق بين 3 إلى 5 أشهر مع قلة المعروض وارتفاع الطلب.

مرو خضر، رئيس شعبة تجار الورق وأصحاب المطابع بالغرفة التجارية بالقاهرة

ويبلغ حجم استهلاك السوق المصرية من الورق 500 ألف طن سنوياً، يتم إنتاج قرابة 200 ألف طن محلياً عبر شركات قنا وإدفو وعدة شركات أخرى صغيرة.

وتعتمد السوق المحلية فى 40 إلى %45 من استهلاكها على الإنتاج المحلى، والـنسبة الأخرى 50 إلى %55 من الورق المستورد.

وتستورد مصر الورق من عدة دول، بينها «البرتغال»، و«النمسا»، و«ألمانيا»، و«روسيا»، و«الولايات المتحدة»، و«الصين»، و«الهند».

وذكر خضر أن زيادة أسعار الورق المستورد سينعكس بارتفاعات على أسعار الكراسات والكشاكيل خلال الموسم الدراسى الجديد.

ومن المقرر أن يبدأ العام الدراسى الجديد يوم السبت 9/10/2021 وينتهى يوم الخميس 16/6/2022، ويستمر لمدة 34 أسبوعًا، وتكون مدة أيام الدراسة الفعلية بعد حذف أيام الإجازات الرسمية 93 يومًا للفصل الدراسى الأول، و97 يومًا للفصل الدراسى الثانى، على أن تكون أيام الدراسة الفعلية 190 يومًا بما يعادل 32 أسبوعًا، وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى نهاية يوليو الماضى.