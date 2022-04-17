«شعبة النقل الدولي» تحدد 45 ألف جنيه متوسط سعر نولون الشحن البرى

وضعت شعبة خدمات النقل الدولى التابعة للغرفة التجارية بالإسكندرية، سعرًا استرشاديًا لمتوسط أسعار النولون البرى للبضائع الواردة من الدول الشقيقة، ومنها «ليبيا» و«السودان»، ومتوسط حمولة 30 طنًا، واتفقت اللجنة التى تضم ممثلين من الشعبة، ومصلحتى الضرائب والجمارك، على أن متوسط أسعار النولون البرى للحمولات من الدولتين إلى مصر، ومن ليبيا إلى مصر 45 ألف جنيه للتريلات.

ونصت تعريفات النقل البرى الداخلي، من مدينة برج العرب بالإسكندرية إلى القاهرة لتصل تكلفة الحاوية إلى 3750 جنيها، ومن برج العرب إلى الإسكندرية، بواقع 1500 جنيه للحاوية.

ومحافظات الدلتا 3000 جنيه للحاوية، ومن برج العرب للقناة 4500 جنيه للحاوية، وإلى شمال الصعيد 5250 جنيهًا للحاوية، وإلى وسط الصعيد 9750 جنيهًا للحاوية، وإلى جنوب الصعيد 18 ألف جنيه للحاوية.

وبلغ سعر النقل من مدينة السادات إلى القاهرة بواقع 3000 جنيه للحاوية، وإلى الإسكندرية 2400 للحاوية، وإلى الدلتا 2400 جنيه للحاوية أيضًا، والى القناة 4500 جنيه للحاوية، وإلى شمال الصعيد 5250 جنيهًا للحاوية وإلى وسط الصعيد 9750 جنيهًا للحاوية، وإلى جنوب الصعيد 16500 جنيه للحاوية.

وبالنسبة للنقل للحاويات من منطقة العاشر من رمضان فنقل الحاوية القاهرة 1500 جنيه، وإلى الإسكندرية 4500 جنيه للحاوية، وإلى الدلتا 4500 جنيه للحاوية، والقناة 6000 جنيه للحاوية وإلى شمال الصعيد 6000 جنيه للحاوية أيضًا، ووسط الصعيد 9750 جنيهًا للحاوية وإلى جنوب الصعيد تصل إلى 16500 جنيه للحاوية.

وتصل نقل الحاوية من بنى سويف إلى القاهرة إلى 2250 جنيهًا للحاوية، والإسكندرية 5250 جنيهًا للحاوية، وإلى الدلتا 4500 جنيه للحاوية، وإلى مدن القناة 5250 جنيها للحاوية، وإلى شمال الصعيد 3000 جنيه للحاوية، والى وسط الصعيد 7500 جنيه للحاوية، وإلى جنوب الصعيد 12 ألف جنيه للحاوية.

كما وصلت أسعار نقل الحاويات من السلوم إلى القاهرة 12 ألف جنيه، وإلى الإسكندرية 9 آلاف جنيه، وإلى الدلتا 13250 جنيها، وإلى مدن القناة 13500 جنيه للحاوية، والى شمال الصعيد 18 ألف جنيه، وإلى وسط الصعيد 24 ألف جنيه، وإلى جنوب الصعيد 24500 جنيه للحاوية.

ومن منطقتى طابا ورفح إلى القاهرة بلغت 8250 جنيها للحاوية، وإلى الإسكندرية 11250 جنيها للحاوية، وإلى مدن الدلتا تصل إلى 9 آلاف جنيه، والى مدن القناة بلغت 5250 جنيها للحاوية، والى شمال الصعيد تصل إلى 9 آلاف جنيه للحاوية، وإلى وسط الصعيد تصل إلى 13 ألف جنيه، وإلى جنوب الصعيد تصل إلى 25.5 ألف جنيه.

ومن مناطق قسطل وأرقين بلغ سعر نقل الحاوية إلى القاهرة 15 ألف جنيه، وإلى الإسكندرية بلغ 18 ألف جنيه، وإلى الدلتا بلغ 15.7 ألف جنيه، وإلى مدن القناة بلغ 15.7 ألف جنيه، وإلى شمال الصعيد بلغ 12 ألف جنيه، وإلى وسط الصعيد بلغ 7.5 ألف جنيه، وإلى جنوب الصعيد بلغ 3 آلاف جنيه.

وبالنسبة لنقل الحاويات من مدينة السادس من أكتوبر إلى القاهرة، بلغ 2500 جنيه للحاوية، وإلى مدينة الإسكندرية 2500 جنيه، وإلى مدن الدلتا 2500 جنيه أيضًا، أما إلى مدن القناة 3500 جنيه للحاوية، وإلى شمال الصعيد فبلغ 3000 جنيه للحاوية، وإلى وسط الصعيد 9 آلاف جنيه للحاوية، وإلى جنوب الصعيد 13.5 ألف جنيه.