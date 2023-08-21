شعبة النقل الدولي تتلقى إخطارا من جهاز النقل البري حول الضوابط الجديدة للترانزيت بالعراق واليمن

أكد المهندس مدحت القاضي، رئيس شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، تلقّي الشعبة إخطارات من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي للشعبة، حول ضوابط نظام النقل العابر “الترانزيت”، المُعدّة من قِبل الهيئة العامة للجمارك العراقية، والمقرَّر بموجب قرار مجلس هيئة المنافذ الحدودية المتخَذ في الجلسة رقم 2 لسنة 2023، المنعقد بتاريخ 26/2/2023 بشأن ضوابط نقل البضائع بالعبور “الترانزيت”.

وحسب القاضي، فان أهم تلك الضوابط تحديد مسار الشاحنات، ومنع فتح الإرساليات، وأن يكون هناك حاجز بين صندوق البضائع والسائق، وعدم السماح للشاحنات المسطحة دون جوانب، بالمرور،

كما احتوى القرار على خطوات التفتيش والمعاينة المقر من الجهات العراقية، وكذا الإجراءات حال التعرض لأي حادث.

وأوضح القاضي أن الشعبة ستخاطب سائقي الشاحنات بالضوابط الجديدة لبدء تنفيذها والعمل بها، خلال الفترة المقبلة؛ بهدف تسهيل الإجراءات ودعم القطاع وفق التطورات والقوانين، مشيرًا إلى أن الشعبة تعمل في دعم القطاع والشركات والعاملين فيه.

من ناحية أخرى قال القاضي إن جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي خاطب الشعبة، الممثل الرسمي لقطاع النقل الدولي بمصر، بأن المندوبية الدائمة للجمهورية اليمنية خاطبت الجهاز لمخاطبة المتعاملين بشأن ضرورة الالتزام بالقرار الجمهوري رقم 23 لسنة 1994، والخاص بقانون الأوزان والأبعاد الكلية لمركبات النقل.

فيما طالب الجهاز شعبة النقل الدولي واللوجستيات بتعميم المنشور على سائقي ومالكي الشاحنات العاملين في القطاع، وفق قرار مجلس هيئة المنافذ الحدودية بشأن توحيد دراسة مواصفات الأبعاد والأوزان المحورية للشحنات بين الدول العربية.

وأشار القاضي إلى أن القرارين تم نشرهما على الموقع الإلكتروني للشعبة، وكذلك صفحة الفيسبوك، وأهاب بكل مستخدمي النقل الدولي البري الالتزام بتلك القواعد.