شعبة النقل الدولي بالقاهرة تبحث تحديات الشحن الجوي

تعقد شعبة خدمات النقل الدولي واللوجيستيات بالغرفة التجارية المصرية بالقاهرة، اجتماعا الأسبوع المقبل، وذلك لمناقشة المشكلات التي تواجه الشركات خلال الفترة الأخيرة.

وصرح مصدر مسئول بالشعبة، بأنه من المقرر أن يتم المناقشة خلال الاجتماع المقبل إلى المشكلات التي تواجه شركات الشحن الدولي مع العديد من الجهات خاصة سلطة الطيران المدني، وذلك بسبب الاشتراطات التي تتم للحصول على ترخيص مزاولة النشاط من السلطة.

وأكد المصدر، أن سلطة الطيران المدني، طالبت الشركات بضرورة توفيق أوضاعها منها وصول رؤوس أموال الشركات العاملة في نشاط النقل الدولي للشحن الجوي إلى مليون جنيه، بالإضافة إلى تحويل الشركات الفردية إلى شركات مساهمة، بالاضافة إلى شراء كتاب الإياتا الخاص بالمواد الخطرة، والذي يتخطى 8000 جنيه سنويا لكل شركة.

وأوضح المصدر، أن سلطة الطيران المدني قامت بوقف قرابة الـ20 شركة غير متوافقة مع اشتراطات السلطة، في حين أن شركات النقل الدولي يمكنها العمل بموجب الحصول على منشور جمركي من مصلحة الجمارك فقط.

وأكد أن الشركات ترى أنه لا يوجد جدوى حقيقية من الانضمام تحت مظلة سلطه خاصة وأن تلك الشركات تصنف تحت مسمى مرحلي بضائع ولا علاقة لنا بأعمال شركات الطيران، في حين أن الشركات التي ينبغي أن تكون تحت مظلة سلطة الطيران المدني هي شركات الطيران فقط، خاصة وأن السلطة تعد مسئولة عن معايير السلامة والأمان فقط، في حين أن شركات الشحن تعمل كوكلاء للمصدرين والمستوردين فقط .