شعبة المواد الغذائية في الإسكندرية: تراجع أسعار الأرز والدقيق والفول مع زيادة المعروض

قال حازم المنوفي ، رئيس شعبة المواد الغذائية ، بغرفة الإسكندرية التجارية ، إن السوق المحلي يشهد حالة من الاستقرار خلال الأيام الماضية وتراجع أسعار الأرز ، كما نتج عنه انخفاض أسعار العديد من السلع الغذائية في الأسواق، ، نتيجة زيادة المعروض في الأسواق وتراجع الطلب على السلع الاستراتيجية.

سلع غذائية

واضاف المنوفي ، أن من أهم السلع التي تراجعت أسعارها في السوق المصرية ( الدقيق والفول والزيت والأرز) ، بسبب زيادة المعروض وقلة الطلب خاصة وأن المواطنين تعرضوا لزيادة الإنفاق خلال الفترة الماضية في شهر رمضان و التي يزيد في الإنفاق أضعاف مضاعفة عن الأيام العادية .

وأضاف : “ما تبعه من الاحتفال بعيد الفطر المبارك والذي يستلزم أيضا إنفاقا أكثر ، وتلاه مباشرة امتحانات اخر العام و التي تستنزف ميزانية الأسرة المصرية ، و هي كلها عوامل ادت لتراجع الطلب علي الكثير من السلع ووفرتها بشكل كبير مما تسبب في انخفاض أسعارها”.

وأوضح المنوفي ، أن سعر طن الدقيق تراجع ليسجل 14400 جنيه ، بسبب ارتفاع المعروض المحلي من المنتج بعد حصاد القمح .

وأشار إلى أنه وفقا للأسعار الاسترشادية لبورصة السلع، سجلت أسعار الدقيق تراجعا بنحو 500 جنيه للطن بنسبة تتراوح بين 24 و 27%، مع بداية الأسبوع الثاني من شهر مايو الجاري ، حيث انخفض سعر طن الدقيق استخراج 24%، بنحو 500 جنيه، ليسجل نحو 14500 جنيه، كما تراجع سعر طن الدقيق 27%، إلى 14800 جنيه

فيما تراجع أسعار الأرز إلى 27500 جنيه للطن ، حيث انخفضت أسعار الأرز المعبأ فيي الاسواق المصرية بنسبة 1.43% بقيمة 38 قرشا، ليصل سعر الكيلو إلى مستوى 26.14 جنيه في الأسواق. كما انخفضت أسعار الفول المعبأ بنحو 0.91% ليصل سعر الكيلو إلى 36.12 جنيه، كذلك سجل زيت العباد تراجعا بنحو 2.12% أو 1.35 جنيه، ليصل سعر الكيلو إلى 62.4 جنيه، وفق المنوفي.

وأكد المنوفي، علي توافر جميع السلع بكميات كبيرة بالأسواق ولايوجد نقص في أي سلعة ، مشددا على أن هناك متابعة مستمرة للأسواق للتأكد من توافر السلع بالاسعار المعلنة و عدم قيام أي تاجر بحجب السلع للتلاعب في أسعارها أو تعطيش السوق .