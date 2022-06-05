شعبة المواد الغذائية : توقعات بانخفاض في الأسعار نتيجة ركود الأسواق

قال حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الأرز والسكر والزيوت شهدت انخفاضات اليوم، ومن المتوقع أن تواصل الانخفاض خلال الأيام القليلة المقبلة، نتيجة ركود الأسواق.

وأضاف المنوفي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد، أن سعر طن الأرز انخفض بقيمة ألف جنيه، حيث تراجع من متوسط 12 و15 ألف إلى 11 و14 ألف جنيه، ومن المتوقع أن يواصل التراجع خاصة بعد دخول الأرز المستورد.

وأشار المنوفي إلى أنه من المفترض انخفاض سعر كيلو الأرز بواقع 1 جنيه ، مناشدا المنتجين تخفيض السعر على المستهلكين.

وتابع المنوفي أن سعر السكر تراجع بقيمة 250 جنيها للطن، حيث انخفض من 12 ألف إلي 11750 ألف جنيها ، وكذلك انخفض سعر طن الزيت عالميا بقيمة 700 جنيه، ليسجل 31100 جنيها للطن بدلا من 31800 جنيه للطن.

وأوضح المنوفي أن سعر لتر الزيت من المتوقع انخفاضه بواقع 2 جنيه ، و السكر بواقع 25 قرشاً للكيلو الواحد .

وطالب المنوفي تجار الجملة تخفيض السعر على تجار الجملة، مشيرا إلى أن السلع الجملة السائبة انخفضت و في إنتظار تخفيض مثيلاتها المعبأة، مؤكدا أن هناك حالة ركود في العالم أجمع.