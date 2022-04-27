قال حازم المنوفي، عضو الشعبة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة التموينية والعطارة بغرفة الإسكندرية، إنه يطالب التجار بالتوقف عن بيع منتجات “إندومي” القديمة التي أثبت جهاز سلامة الغذاء أضرارها على المستهلك، وإبلاغ الشركة على رقم ١٥١٧٢ لاستبدال المنتج خلال ٤٨ ساعة، وإن لم يتم الاستبدال من طرف الشركة التواصل بالشعبة بالغرفة التجارية.

وطالب المنوفي شركة إندومي بسرعة سحب المنتجات من المحالّ التجارية، خاصة في الأقاليم والأرياف، وكذلك سرعة استبدال المنتج القديم بالجديد المطابق للمواصفات.

وأشار إلى أن التجار يُخلون مسئوليتهم أمام الجميع من ضرر منتجات إندومي، موضحًا أن التاجر موصِّل وعارض للسلعة وليس منتجًا أو صانعًا لها، ومن ثم فإن أي أضرار تنتج عن أي سلعة يكون المسئول الأول والأخير عنها هو المصنع أو المستورد لهذه السلعة.

وأضاف أن أي أضرار قد تقع مستقبلًا ويتعرض لها التجار، ستقوم الشعبة باتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد الشركة؛ لأنها وحدها هي التي تتحمل تبِعات ذلك.

وأعلنت الهيئة العامة لسلامة الغذاء عن قيامها بسحب عينات من الأسواق لتحليل منتج الإندومي والوقوف على مدى سلامته، وفقًا لأحكام القانون رقم (1) لسنة 2017 ولائحته التنفيذية؛ والخاص بالرقابة على تداول الغذاء.

وقالت الهيئة إنها قامت بسحب عينات من الأسواق لتحليل المنتج والوقوف على مدى سلامته، وتبيَّن بعد ورود نتائج التحاليل بصلاحية الشعرية سريعة التحضير للاستهلاك الآدمي وعدم صلاحية منتج الشطة ونكهتَي الدجاج والخضار للاستهلاك الآدمي؛ لوجود نسبة من الأفلاتوكسينات ومتبقيات المبيدات؛ بما يتعدى الحدود الآمنة المسموح بها للاستهلاك الآدمي.

كما أخطرت الهيئة على الفور الشركة بضرورة سحب المنتج من سلسلة الإمداد الغذائي وعدم تداول أكياس الشطة والنكهات غير المطابقة، ومنحها مهلة 48 ساعة لسحب المنتج نهائيًّا من الأسواق.