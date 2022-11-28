شعبة المواد الغذائية تطالب بسرعة طرح الأرز في البورصة السلعية لضبط أسعاره

طالب حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة بغرفة إسكندرية التجارية، بضرورة طرح سلعة الأرز ضمن التداول بالبورصة السلعية لضبط سعر الأرز في السوق؛ كونه سلعة إستراتيجية وأساسية في كل بيت مصري وتتعلق بالأمن الغذائي والقومي في مصر.

حازم المنوفي

وقال المنوفي، في تصريحات صحفية، اليوم، إن تدخُّل الحكومة بقوة لضبط أسعار الأرز هدفه الأول والأخير الصالح العام، ومواجهة التلاعب الذي شهدته أسعار الأرز خلال الفترة الماضية،

وكذلك منع المتلاعبين من احتكار الأرز وتخزينه وحجبه عن المواطنين لتعطيش السوق وتقليل المعروض منه ليكون مبررًا لرفع أسعاره بطريقة مُبالَغ فيها وغير مبرَّرة.

وأضاف أنه لا بد من طرح الحكومة لمبادرات وحوافز مشجعة للفلاحين على زراعة الأرز، وتسليم المخزون لديهم للحكومة لإعادة طرحه بالطريقة التي تعيد التوازن في السوق.

وأكد المنوفي أن احتياطى الدولة من مخزون الأرز يكفي لمدة 4 أشهر، مشيدًا بقرار وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، بمدّ المهلة التي أعطاها لحائزي الأرز الأبيض من (مزارعين، وتجار، وأصحاب المضارب) حتى يوم 4 ديسمبر المقبل لإبلاغ مديريات التموين التابعين لها بالكميات المخزَّنة لديهم من الأرز.

ونوه بأن كل هذه الإجراءات هدفها الصالح العام للجميع وتوفير الأرز للمواطن والمزارع بسعر عادل وفقًا للتسعيرة التي حددتها الدولة.