شعبة المواد الغذائية بمطروح: 20 إلى 30% تراجعا في المبيعات

أكد جمال حماد رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بمطروح ونائب رئيس مجلس إدارة الغرفة، أن نسبة التراجع في مبيعات المواد الغذائية تتراوح من 20 إلى 30% مقارنة بالمبيعات في شهر رمضان العام الماضي.

وتشهد حركة مبيعات بعض المواد الغذائية في محافظة مطروح تراجعاً ملحوظاً خلال الفترة الماضية وخلال شهر رمضان المعظم، والذي يأتي هذا العام في ظل ما تشهده البلاد من استمرار الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها قبل أسابيع للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

وقال جمال حماد لـ”المال” إن الأسواق فى المحافظة لها بعض المواسم في فصول العام تنشط فيها الحركة ومنها موسم الصيف .

وأضاف أن هناك تفهم بين أهالي مطروح لإجراءات الحجر الصحى فى الوقت الراهن، وكذلك إخلاء مستشفى النجيلة بعد أن كان هناك حالة من عدم الارتياح والقلق عقب الإعلان عن الأمر وعلم الأهالى به من اتخاذ المستشفى كحجر صحي لمصابي كورونا.

تراجع المبيعات يأتي رغم استقرار الأسعار

ولفت رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بمطروح إلى أن هذا التراجع فى المبيعات يأتى رغم استقرار الأسعار والتى لم تشهد زيادات فضلاً عن توافر السلع بالأسواق .

واعتبر أن الحالة الاقتصادية لقطاعات من المواطنين من ضمن الأسباب التى تؤثر على حركة المبيعات ، فضلاً عن تحديد الدولة أوقات للعمل، مشيراً إلى أن بعض القطاعات فى مطروح تعتمد بشكل كبير على الزائرين للمحافظة ومشترياتهم.

وأوضح أنه رغم تلك الظروف فإن التاجر لديه التزامات وهناك تفهم للأوضاع الصعبة التى تمر بها الدولة والتى تفرض عليها عبئا كبيرا ولا مجال لتقديم مطالب فى ظل تلك الأوضاع .