«شعبة المواد الغذائية»: الشركات بدأت تخفيض أسعار السلع.. ومتوقع تراجع باقي المنتجات

قال حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية إن بعض الشركات استجابت سريعا لخفض الأسعار وأعلنت الأسعار الجديدة مثل شركات الجبن والألبان ومن المتوقع أن يتم إعلان جميع الأسعار المخفضة قريبا.

وأضاف المنوفي في تصريحات صحفية اليوم أن السلع التي تم تخفيضها سلع حيوية يتم استهلاكها بشكل يومي ومن المتوقع أن تؤثر هذه المبادرة على أسعار باقي السلع وأن يكون فيها انخفاضات على المستوى القريب.

وأشار المنوفي إلى أن سيكون هناك إتاحة كبيره من السلع حتى يحصل المواطن على جميع السلع المعلن عنها بشكل جيد وستكون في مختلف انحاء ولن تقتصر على عواصم المحافظات فقط.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن جزءا من مشكلة ارتفاع الأسعار للسلع هو ندرة العرض، مشيرا إلي أن تم التوافق على 7 سلع أساسية بتخفيض من 15 ل 25 % وهى سلع “السكر- الزيت- العدس- الفول- الألبان والجبن- المكرونة” وسيتم التطبيق بداية من السبت المقبل.

وأوضح أن أهم قضية للحكومة خلال الفترة الماضية هي مواجهة قضية التضخم وارتفاع أسعار السلع الغذائية.

وتابع في مؤتمر صحفي، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية، أن التضخم ظاهرة عالمية وكل دولة لتحاول التعامل مع هذه الظاهرة، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على كيفية السيطرة على الأسعار.