شعبة المواد العازلة: نستهدف فتح أسواق جديدة لزيادة الصادرات

محمود زكيقال الدكتور كمال الدسوقي رئيس شعبة المواد العازلة ، إن حجم صادرات القطاع بلغت حوالي 14 مليون دولار خلال 2017 وذلك بزيادة طفيفة عن عام 2016، متوقعًا أن تشهد النسبة زيادة طفيفة في صادرات المواد العازلة بنهاية العام الحالي.وأضاف في تصريحات للمال أن الشعبة استهدفت في تصديرها العديد من

محمود زكي

قال الدكتور كمال الدسوقي رئيس شعبة المواد العازلة ، إن حجم صادرات القطاع بلغت حوالي 14 مليون دولار خلال 2017 وذلك بزيادة طفيفة عن عام 2016، متوقعًا أن تشهد النسبة زيادة طفيفة في صادرات المواد العازلة بنهاية العام الحالي.

وأضاف في تصريحات للمال أن الشعبة استهدفت في تصديرها العديد من الدول واحتلت المملكة العربية السعودية وإيطاليا النصيب الأكبر من الصادرات وكذلك عدد من دول أوروبا وأمريكا الجنوبية

وأكد أن الشعبة تستهدف فتح أسواق جديدة خلال العام الحالي لزيادة التصدير.

وأوضح أن القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة ساهمت بشكل كبير في زيادة الصادرات بالنسبة للشعبة.

ولفت إلى أن إنتاج المصانع يغطي إحتياجات السوق المحلي بالكامل والذي يستحوذ على أكثر من 60% من الإنتاج.