«شعبة المواد البترولية»: 50 % انكماشاً فى الطلب على الاسطوانات التجارية بسبب قرار الحظر

أكدت الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، وجود استقرار فى الوقت الحالى فى سوق أسطوانات البوتاجاز على مستوى المحافظات، وسط معروض يتجاوز مليون اسطوانة يوميا، كاشفة عن أن غلق المقاهى تسبب فى تراجع الطلب بنسبة تقترب من %50 على «التجارية».

قال حسام عرفات، رئيس الشعبة لـ«المال»، إن حالة من الاستقرار تسود الطلب على اسطوانات البوتاجاز، وأن هناك تراجعا بنسبة %50 فى استهلاك الاسطوانات التجارية بسبب حظر التحرك.

قدر عرفات الحصص المتعارف عليها لتوزيع الاسطوانات التجارية بقرابة %20 من جملة المعروض اليومى.

كانت الهيئة العامة للبترول كشفت فى تصريحات خاصة لـ”المال” منذ أيام عن زيادة معدلات ضخ البوتاجاز فى السوق المحلية بما يتراوح بين 20 إلى 30 %، لتبلغ ما بين 1.1 إلى 1.2 مليون اسطوانة يوميا، على خلفية زيادة استهلاك القطاع المنزلى، لا سيما مع بقاء المواطنين فى منازلهم لوقت أطول من الطبيعى، عقب قرارات الحكومة المطبقة لمواجهة أزمة كورونا.

أكد عرفات أن توزيع اسطوانات البوتاجاز المنزلية منتظم، وسعر توصيلها 65 جنيهًا فى المستودع، و70 جنيهًا حتى باب المنزل.

تابع: «تكلفة توصيل وتركيب الاسطوانة للمنازل تختلف أسعارها وتخضع للعرض والطلب لأنه خدمة إضافية».

أشار عرفات إلى انه لم يكن يرجح أن يشمل قرار لجنة التسعير التلقائى للوقود الصادر منذ أيام اسطوانات البوتاجاز لا سيما أنها لا تزال تدعمها الدولة بنحو %40 من ثمنها.

يرى أن قرار خفض سعر البنزين 25 قرشًا لن يكون له أى تأثير يذكر على حركة النقل.

أكد أن توصيل اسطوانات البوتاجاز للمحافظات المفروض عليها حجرًا صحيًا بسبب أزمة كورونا يتم عبر تنسيق بين الحكومة والشرطة والمستودعات المتواجدة فى المنطقة.

أكد حسن نصر، رئيس شعبة المواد البترولية بكفر الشيخ، أن الطلب مستقر على اسطوانات البوتاجاز فى المحافظة، ووجود فائض يقدر بنحو 200 اسطوانة فى كل مستودع واستقرار السعر عند 65 للاسطوانة فى المستودع، و70 جنيها أمام المنزل.

أشار محمد عبد المنعم، رئيس شعبة المواد البترولية بمحافظة القليوبية، على استقرار الطلب فى المحافظة، وأن عدد المستودعات بها يبلغ 173 مستودعًا ، حيث تقترب حصة المحافظة من 2مليون اسطوانة شهريًا.

أكد عبد المنعم أن السعر فى المستودعات عند 65 جنيهًا، و68 و70 جنيه للتوصيل إلى المنازل، وأن موعد غلق المستودعات الخامسة مساء.

شكى عبد المنعم من ارتفاعات غير مبررة فى أسعار اسطوانات البوتاجاز فى بعض المناطق النائية خارج المحافظة بسعر أعلى من السعر الرسمى المقرر.