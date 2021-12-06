شعبة المواد البترولية : نتابع أسعار أنابيب البوتاجاز والبلاغات لم تتجاوز 12

أكد مهندس حسن نصر رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية أن سعر أسطوانة البوتاجاز 70 جنيها على باب المستودع.. وتصل بسعر 75 جنيها للمنازل بعد إقرار الزيادة الأخيرة. جاء ذلك في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه…

أكد مهندس حسن نصر رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية أن سعر أسطوانة البوتاجاز 70 جنيها على باب المستودع.. وتصل بسعر 75 جنيها للمنازل بعد إقرار الزيادة الأخيرة.

جاء ذلك في مداخلة هاتفية خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”، ردا على سؤال بشأن وصولها إلى 80 جنيها و90 جنيها.

وقال: “لدينا غرفة متابعة لأسعار البوتاجاز على مستوى المحافظات ومفيش أي نقص في المنتج والبلاغات لم تتجاوز 12 بلاغا”.



وكشف نصر أن البوتاجاز المنزلي متوافر وبشكل كبير، ووسعر البوتاجاز التجاري 140 جنيها على باب المستودع، ويصل للمحلات بـ150 جنيها.



ووجه رسالة للمواطنين للإبلاغ عن أي زيادات سعرية خارج الإطار الرسمي قائلاً : “اللي عايز يشتكي من أسعار البوتاجاز يبلغ شعبة المواد البترولية عبر الاتصال برقم 01064820202”.



ورفعت الحكومة أسعار أسطوانة البوتاجاز فى السوق المحلية بما يتراوح بين 5 إلى 10 جنيهات ، بنسبة زيادة تقارب 7.7%. وبمقتضى القرار الجديد قفزت الأسطوانة المنزلية بواقع 5 جنيهات لترتفع من 65 جنيها إلى 70 جنيها بعد الزيادة.

كما ارتفعت الأسطوانة التجارية بواقع 10 جنيهات لتصل إلى 140 جنيها بدلا من 130 جنيها قبل إقرار الزيادة.و تم تطبيق القرار بداية من اليوم السبت لدى كافة الشركات والموزعين العاملين فى سوق البوتاجاز بالسوق المصرية.