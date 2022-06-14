شعبة الملابس في «تجارية» الإسكندرية تبحث مع «الضرائب» معوقات القطاع وتطالب بمعاملة لائقة

طالب أعضاء من شعبة الملابس الجاهزة بوضع قواعد لمعاملة التجار بطريقة لائقة من قبل الجهات والحملات واللجان الحكومية على خلفية نزول بعض اللجان خلال الأسبوع الماضى لبعض مناطق الإسكندرية ، والتى تسبب فى حالة من القلق أدي لإغلاق جماعى للمحلات العاملة فى شوارع بأكملها .

واعتبر أحمد فوزي نائب أول رئيس الشعبه العامه للملابس الجاهزه في الأتحاد العام للغرف التجاريه ، أن التاجر الملتزم و الذي يمتلك بطاقة ضريبية وسجل تجاري و عداد كهرباء ويلتزم بالتعليمات الخاصة بالأمن الصناعي وغيرها و الجهات المصرية لا يجب أن يهان في بلده وهو يمارس نشاطه، مضيفا: “هتنزل الحملات لابد أن يكون التعامل بطريقة آدمية ولائقة”.

وقال فوزى خلال مشاركته فى الاجتماع الموسع لشعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية ، بحضور قيادات بمصلحة الضرائب بالإسكندرية أنه لا يوجد فى الوقت الحالي بين جموع الخاضعين لضريبة القيمة المضافة من يرفض التسجيل في الغالب لكن هناك طرق للمطالبة ومخاطبة الممولين .

واقترح أن تكون ضمن آليات التفاهم بين التجار ومصلحة الضرائب على المضافه إرسال أخطار إلى الممول كخطوة أولى بضرورة التسجيل فى المصلحة، أو إخطار بزيارة لمقر المأمورية ، وفى حالة عدم استجابة الممول يكون من حق المصلحة اتخاذ الإجراءات ضده .

وأوضح فوزى أن التاجر أو الممول غير الملتزم ، إذا لم يستجب لمخاطبات مصلحة الضرائب على القيمة المضافة فى تلك الحالة، فإن الغرفة لن تدافع عنه ، لافتاً إلى أن معظم التجار ملتزمين والصانع المصري الذي يرتبط بأكثر من 17 جهة رقابية بها نحو 9 من هم لهم ضبطية قضائية يعلم معنى الالتزام.

وشدد أحمد فوزي على أن التاجر لديه مقر عمل ومحل سكن ، وبالتالى إذا قررت مصلحة الضرائب استدعائه يمكنها الاستدلال عليه ، دون أن يتم مهاجمة المحلات بصورة تسئ لإصحابها .

وقال إن التجار هم من تحملوا العديد من الفترات صعبه خلال الأعوام الماضيه تحديدا في عام 2011 وكذلك في 30 يونيو وحافظ على العمالة لديه ، لافتاً إلى أن كل تاجر يقوم بتشغيل أعداد لديه من العاملين ومسؤول عنهم وتدبير مرتباتهم هو يجب أن يكون معلوم للجهات المسؤلة .

وشهد الاجتماع الموسع لشعبة الملابس الجاهزة حضور أعضاء من مجلس إدارة “غرفة الإسكندرية” وهم محمد حفني، و محمود مرعي، و البديوي السيد، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الشعبة، وبعض أعضاء الجمعية العمومية ورئيس شعبة الأدوات الكهربائية ورئيس لجنه المطابع

وجاء ذلك مع مشاركة عدد من وفد قيادات مصلحة الضرائب على القيمة المضافة يضم كلاً من ، أشرف قدرى رئيس منطقة شرق بمصلحة الضرائب، و مجدى خميس رئيس منطقة الجمرك، و عبدالحميد القيصوني رئيس منطقه وسط، و محمد احمد رئيس منطقه غرب، وذلك لمناقشة المعوقات التي تواجه القطاع التجاري في الوقت الحالي