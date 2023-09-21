شعبة الملابس الجاهزة تلتقى قيادات حماية المستهلك بالإسكندرية لطرح مشكلات أعضائها

نظمت شعبة الملابس الجاهزة فى الغرفة التجارية بالإسكندرية لقاء ضم عددا من قيادات ومسئولى جهاز حماية المستهلك بالإسكندرية لمناقشة عدد من التساؤلات والاستفسارات لأعضائها .

وقال أشرف جويا رئيس مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة فى الغرفة التجارية بالإسكندرية إن هناك أوضاعا اقتصادية ضاغطة ، لافتاً إلى ضرورة استخدام الرأفة فى التعامل مع التجار ، خاصة فى ظل الأوضاع الراهنة .

وأضاف “جويا” أن التشدد من التجار وأصحاب المحال التجارية قد يدفع بعضهم إلى أغلاق منشآتهم ومحلاتهم بصورة تؤدى إلى تسريح العاملين لديهم .

وقام رئيس مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة فى الغرفة التجارية بالإسكندرية بعرض بعض الحالات التى حدثت مع بعض المحلات لمسئولين وموظفين فى الجهاز .

بدوره، أكد اللواء محمد أبو كيلة، رئيس فرع جهاز حماية المستهلك في الإسكندرية أننا نسعى إلى التنسيق والحضور مع منتسبى الغرفة التجارية ولكن عبر وضع نظام عمل وآلية محددة .

وأضاف أن الجهاز يباشر مهام عمله عبر 3 محاور رئيسية و هو تلقى شكاوى المواطنين وإزالة أسبابها إما بالخط الساخن أو بأى وسيلة أخرى للتواصل .

وأوضح “أبو كيلة” أن المحور الثانى هو ضبط الأسواق عبر الحملات التى يشنها أعضاء الجهاز مأمورى الضبط القضائى .

ولفت “أبو كيلة” إلى أن المحور الثالث الذى يعمل عليه الجهاز هو نشر ثقافة حماية المستهلك .

وطالب رئيس فرع جهاز حماية المستهلك في الإسكندرية بتفادى أى مشكلات لاحقة فى حال مرور مأمور الضبط القضائى على أى محل أو منشأة و لديه فى حينه المستندات المطلوبة سواء البطاقة الضريبية والسجل التجارى أو غيرها فيمكنه تجهيز تلك المستندات والتوجه بها لفرع الجهاز فى صباح اليم التالى.

وأوضح “أبوكيله” أنه يفضل أن يكون بحوزة صاحب المنشأة أو المحامى الخاص به صور المستندات المطلوبة فى التاسعة أو العاشرة من صباح اليوم التالى .