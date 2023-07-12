شعبة الملابس الجاهزة بالإسكندرية ترصد مبيعات موسم عيد الأضحى

أكد عدد من أعضاء مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة في الغرفة التجارية في الاسكندرية، أن حركة البيع خلال موسم عيد الأضحى هذا العام شهدت تراجعا مقارنة مع العام الماضي خلال نفس الموسم بمعدلات تتراوح من 30–40% بسبب عدة عوامل .

وقال أشرف جويا، رئيس مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة في الغرفة التجارية في الإسكندرية، إن موسم عيد الأضحى المبارك هذا العام شهد تراجعات كبيرة مقارنة بمواسم سابقة.

وأضاف جويا أن الارتفاعات الكبيرة فى أسعار اللحوم انعكست على مبيعات قطاعات الملابس الجاهزة، والتى شهدت تراجعات على مستوى أغلب الأقسام الحريمى والرجالى.

وقدر جويا نسب التراجعات فى المبيعات هذا الموسم بأنها تدور حول معدلات 30–40% مقارنة بنسب المبيعات خلال الموسم الماضى.

وأشار إلى أن الموسم الصيفى لم يعد كبيرًا، وأن الآمال قد تعلق على فترة الأوكازيون الصيفى هذا العام لتحقيق بعض المبيعات.

ويشير البعض إلى أنه فى عدة فترات ظلت الأعياد موسماً للرواج التجاري ، خاصة في أسواق الملابس ، حيث تزدحم المتاجر والمولات خلال الأيام الأخيرة قبل العيد بالمشترين ، إلا أن موسم عيد الأضحى في بعض الأسواق هذا العام يشهد حالة واضحة من الركود في الأسواق، حيث ألقى ارتفاع سعر صرف الدولار بظلاله على منتجات الملابس.

كما يشير البعض إلى أنه وعلى الرغم من أرتباط عيد الأضحى بشكل خاص باللحوم والأضحية وقلة الطلب نسبياً على الملابس، مقارنة بعيد الفطر، فإنه يظل واحداً من مواسم الرواج في سوق الملابس، خصوصاً بالنسبة إلى الأطفال الذين يحرص ذووهم على شراء شيء جديد حتى ولو كان بسيطاً.