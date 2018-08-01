شعبة الملابس: التبكير بموعد المدارس يدفع المبيعات للتراجع

- زنانيري: تخفيضات بعد عيد الأضحي.. والموسم الشتوي سترتفع أسعاره 20%دعاء حسنيقال يحيي زنانيري، نائب رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن التبكير بموعد دخول المدارس خلال العام الدراسي الجديد 2018/019، المقرر له مطلع سبتمبر المقبل، سيؤدي إلى مزيد من التأثيرات السلبي

– زنانيري: تخفيضات بعد عيد الأضحي.. والموسم الشتوي سترتفع أسعاره 20%



دعاء حسني

قال يحيي زنانيري، نائب رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن التبكير بموعد دخول المدارس خلال العام الدراسي الجديد 2018/019، المقرر له مطلع سبتمبر المقبل، سيؤدي إلى مزيد من التأثيرات السلبية على مبيعات الملابس خلال موسم عيد الأضحي، لكون المستهلكين سيحددوا أولوياتهم في شراء الاحتياجات.

ووصف يحيي، أن حركة مبيعات الملابس في السوق أقل من المتوسط، رغم اتجاه 70 – 80% من المحال في إجراء التخفيضات على بضائعهم قبل الموعد الرسمي لانطلاق الأوكازيون 6 أغسطس المقبل، مرجعاّ ذلك لتراجع القوة الشرائية للمستهلكين.

وأضاف أن القانون يسمح لأي تاجر بإجراء تخفيضات علي البضائع في أي توقيت، شرط حصوله على موافقة وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأوضح أن المصانع هي التي تقوم بإجراء الخصومات على الملابس وتخطر به المحال التجارية، لأنهم من الصعب أن يغامروا بتطبيق التخفيضات بذاتهم.

وأكد زنانيري أن أغلب المحال التجارية بنسبة 99% تجري تخفيضات حقيقية في الأسعار، باستثناء بعض الحالات النادرة وتلك النسبة متواجدة في كافة المهن، مشيراً إلى أن مبيعات الملابس هذا الموسم أسوأ من الموسم السابق.

وتابع: “أنصح المستهلك بالثقة في حقيقة الأوكازيون وكون التخفيضات بالأسواق التي تجريها محال الملابس ليست وهمية، وأوصيهم بالبحث عن أفضل الأسعار، أما المُنتج والتاجر فانصحهم بالصبر علي الأوضاع الحالية وارتفاع التكلفة”.

ولفت إلى أن إجراء الأوكازيون الصيفي قبل موسم عيد الأضحي مباشرة، جاء في ظل الركود الذي يخيم علي مبيعات الملابس في الأسواق، فحركة الشراء ضعيفة للغاية.

وتوقع أن يعقب عيد الأضحي المبارك، مزيد من الخصومات علي البضائع التي لم تباع خلال الموسم لتصريف المخزون.

وأشار إلى أن زيادة أسعار الوقود والكهرباء، رفع من تكلفة إنتاج الملابس 20%، وسينعكس ذلك على أسعار الملابس الموسم الشتوي المقبل، ومن المرجح أن تشهد الأسعار صعوداً بنفس النسبة الموسم المقبل.

وأكد أن المنتجيين، لم يلجأوا لرفع أسعار الملابس عقب أرتفاع التكاليف هذا الموسم، خاصة وأن البضائع كانت قد أنتجت فعلياً، فضلاً عن أن السوق لا يحتمل أي زيادات جديدة في ظل الركود الذي يخيم عليه.