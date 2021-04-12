«شعبة المقاهي بغرفة الإسكندرية»: نسب التشغيل المتوقع أقل من 20% خلال رمضان

وطالب عدد من أعضاء مجلس إدارة لجنة أصحاب المقاهي فى غرفة تجارة الإسكندرية، بضرورة إعادة النظر فى تلك المواعيد ، خاصة أنه وفقاً لتلك المواعيد سيكون العمل 6 ساعات فقط خلال شهر رمضان

أكد عدد من أعضاء مجلس إدارة لجنة أصحاب المقاهي بغرفة تجارة الإسكندرية، أن شهر رمضان له طبيعة خاصة ، وتحتاج إلى مرونة فى التأقلم مع ذلك ، لافتين إلى أن المواعيد الصيفية والتى ستطبق بعد أيام من الخامسة صباحاً حتى الواحدة صباحاً لن تلائم تلك الطبيعة.

وحذر البعض من تدنى نسب التشغيل المتوقعة خلال شهر رمضان نتيجة تلك المواعيد وأن تكون نسبة التشغيل فى ظل تلك الأوضاع لا تتعدى الـ 20% ، لافتين إلى أن بعض الأماكن ستغلق حتى تقوم بتوفير الاستهلاك الخاص بالمرافق من مياه وكهرباء خلال هذا الشهر.

وطالب عدد من أعضاء مجلس إدارة لجنة أصحاب المقاهي فى غرفة تجارة الإسكندرية، بضرورة إعادة النظر فى تلك المواعيد ، خاصة أنه وفقاً لتلك المواعيد سيكون العمل 6 ساعات فقط خلال شهر رمضان.

وفى البداية أكد شعبان متولى رئيس شعبة أصحاب المقاهي بغرفة تجارة الإسكندرية، أن تطبيق مواعيد التشغيل الصيفية والتى تستمر حتى الواحدة صباحاً فى شهر رمضان وفى حال العمل بها ستكون نسب التشغيل المتوقع أقل من 20%.

وأضاف متولى أن شهر رمضان له طبيعة خاصة ، وتحتاج إلى مرونة فى التأقلم مع ذلك ، لافتاً إلى أن المواعيد الشتوية والتى تطبق حالياً من الخامسة صباحاً حتى الثانية عشرة منتصف الليل لن تلائم تلك الطبيعة.

وأوضح رئيس شعبة أصحاب المقاهي بغرفة تجارة الإسكندرية، أن هناك نسبة مقاهى كبيرة تكون مغلقة فى ساعات الصباح خلال شهر رمضان، لافتاً إلى أن العمل يكون عادة بعد المغرب.

وأوضح شعبان أن تفعيل مواعيد العمل الصيفية خلال شهر رمضان سيكون وفقاً له يسمح بالفتح من الخامسة صباحاً حتى الواحدة صباحاً ، إلا أن هذه المواعيد لا تناسب المقاهى خلال شهر رمضان.

وأشار رئيس شعبة أصحاب المقاهى بغرفة تجارة الإسكندرية، إلى أنه مع التطبيق الفعلى الخاص بمواعيد العمل الصيفية خلال شهر رمضان سيسمح بالفتح من الخامسة صباحاً متسائلاً عن من سيقوم بالفتح لأن المقاهى تكون معظمها مغلقة فى الصباح خلال شهر رمضان ؟

وأعتبر رئيس شعبة أصحاب المقاهي بغرفة تجارة الإسكندرية، إلى أن أستمرار العمل بتلك المواعيد سيؤدى إلى أن يصبح التشغيل الفعلى لنحو ساعتين فقط من العاشرة مساء حتى الثانية عشر، فى حين أن مصلحة الضرائب ستقوم بالمحاسبة الضريبية عن تلك الأيام .

اجتماع بنائبة المحافظ فى الغرفة التجارية بشأن الإجراءات الاحترازية

وكشف عن حضوره اجتماعا مع نائب المحافظ فى الغرفة التجارية بشأن الإجراءات الاحترازية قبل يومين تم خلاله عرض تعديل توقيت التشغيل لتصبح حتى الثالثة صباحاً لتناسب تشغيل القطاع.

وقبل أسبوعين اجتمعت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وإعلان الحكومة تطبيق مواعيد غلق المحلات الصيفية واتخاذ قررات أخرى أهمها عودة صلاة التراويح هذا العام واستمرار منع الموائد الرمضانية وذلك وفق قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا.

وكان اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية قد أصدر قرارًا فى 20 نوفمبر من العام الماضي يحدد مواعيد غلق المحلات التجارية والمولات والمقاهى والكافيهات والمطاعم والورش ومحلات الأعمال الحرفية، صيفًا وشتاءً، بهدف تحقيق الانضباط فى الشارع والقضاء على العشوائيات والحد من حدة الضوضاء وعدم إزعاج المواطنين، بالإضافة إلى الحفاظ على الصحة العامة فى ظل إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك تنفيذًا للقرارات الصادرة من الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء فى حينه للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ومن جانبه أكد رامى أبوعلى عضومجلس إدارة شعبة أصحاب المقاهى بغرفة تجارة الإسكندرية، ضرورة تصدى الأجهزة المعنية لمخالفات من يمارسون النشاط بالشوارع وليس لهم محلات.

وأضاف أبو على أن بعض الأجهزة المحلية فى محافظة الإسكندرية تشن حملات على محلات المقاهي والكافتيريات فى الوقت الذى يوجد من يفترشون الشوارع ولا يجدون من يتصدى لهم.

واعتبر عضو مجلس إدارة شعبة أصحاب المقاهى بغرفة تجارة الإسكندرية، أن المواعيد الصيفية التى سيتم العمل بها فى خلال شهر رمضان لن تساهم فى الوصول إلى الحد المسموح به للمقاهى بنصف الطاقة.

وأرجع ذلك إلى أنه وفقاً لتلك المواعيد سيكون العمل خلال 6 ساعات فقط خلال شهر رمضان.

وتوقع أبو على أن تكون نسبة التشغيل فى رمضان فى ظل تلك الأوضاع لا تتعدى الـ 20% ، لافتاً إلى أن بعض الأماكن ستغلق حتى توفر الاستهلاك الخاص بالمرافق من مياه وكهرباء خلال هذا الشهر.

واعتبر عضو مجلس إدارة شعبة أصحاب المقاهى بغرفة تجارة الإسكندرية، أنها مواعيد غير ملائمة خاصة للمحافظات الساحلية مثل إسكندرية.

وأشار أبو على إلى أن وزير التنمية المحلية فوض المحافظين فى سلطة اتخاذ القرار لتحديد المواعيد المناسبة.

ولفت إلى وجود بعض المناطق الشعبية تجد أصحاب المحلات يشربون الشيشة أمام محلاتهم مع منعها بالمقاهى ووضع الأدوات لعمل المشروبات الساخنة.

وقال عضو شعبة أصحاب المقاهى بغرفة تجارة الإسكندرية، أن تلك المواعيد لن تلبى تطلعات العاملين فى أصحاب المقاهى لأن العمل خلال الشهر الفضيل سكون بعد الإفطار، مطالبا بأن يكون الفتح من الخامسة عصراً حتى الثانية والنصف فجراً وذلك حتى تستطيع التشغيل.

وفى السياق ذاته نظمت الغرفة التجارية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، يوم السبت الماضى ، ندوة لمناقشة الإجراءات الاحترازية خلال شهر رمضان، وذلك بمقر الغرفة و ذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة غرفة التجارية بالإسكندرية، محمد حفني، والمهندس هاني شمسية، محمد فتح الله، والدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة، جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، واللواء عبد الفتاح حمدي سكرتير عام محافظ الإسكندرية إضافة إلى حضور محمد شعبان متولي رئيس شعبة المقاهي، محمد الحلو رئيس شعبة المطاعم و أحمد الحندويلي نائب أول شعبة الحلويات وعدد من أعضاء شعب المقاهي والحلويات والبقالة.

وفي بداية اللقاء، أوضح محمد حفني عضو مجلس الإدارة بالغرفة التجارية بالإسكندرية ، أن الهدف من اللقاء التأكيد على أهيمة اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مؤكدًا أن جميع القطاعات سواء التجارية أو القطاع الطبي تعمل في نفس الاتجاه، للوقاية من زيادة فرص الإصابة بالفيروس.

في نفس السياق أوضحت جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، أنه من الضروري الاستمرار في نفس الإجراءات الاحترازية خلال شهر رمضان، للوقاية ضد فيروس كورونا.

وأشارت إلى أن استمرار اتخاذ نفس الإجراءات الاحترازية المتبعة، سيقلل من نسب الإصابة بالفيروس، وبالتالي تقليل الكثافة على المستشفيات ومرور تلك الفترة بأمان.

وأضافت عازر، أن مواعيد العمل خلال شهر رمضان للمحال التجارية والورش من 7 مساءً حتى 11 مساءً، أما المقاهي من 5 صباحًا حتى الـ1 صباحًا، ويستثنى من تلك المواعيد المخابز والصيدليات وأسواق الجملة وبعض القطاعات الأخرى.

من جانبه أوضح الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أن محافظة الإسكندرية تعمل على مراجعة الإجراءات الاحترازية، خصوصًا لقطاعات البقالة من خلال تقليل القدرة الاستيعابية، خلال عمليات البيع والشراء، لمنع زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وأشار السقعان، إلى أن شعبة الحلويات، تبدأ العمل خلال شهر رمضان، من بعد الظهيرة حتى وقت المغرب، ويجب تنظيم عمليات التدافع على البيع والشراء خلال تلك الوقت، أما فيما يخص المقاهي، فيجب التأكيد على منع تقديم الشيشة، والتأكد من أن الأعداد لا تزيد على 50% من الطاقة الاستيعابية.

من جانبه، اقترح محمد الحلو رئيس شعبة المطاعم غرفة الإسكندرية، إمكانية زيادة ساعات العمل خلال شهر رمضان، واستمراره لفصل الصيف، حتى يمكن لأصحاب المطاعم وللعملاء الاستفادة من تلك الساعات، وتقليل التكدس.