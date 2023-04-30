شعبة المصوغات : لسنا تجار عملة أو جهة تسعير بعد اشتعال أسعار الذهب

قال هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية ، إننا لسنا تجار عملة ولا نتعامل في العملة ولكننا نتعامل في الذهب.

وأضاف ميلاد في مؤتمر صحفي اليوم، أن الذهب عالميا يتم تصنيفه ضمن سلة العملات ويمكن الاستثمار فيه عالميا كانه عملات ، والظروف الحالية الاقتصادية تنشئ استثمارا قويا في الذهب.

وأشار إلى أن الشعبة ليست جهة تسعير لمنتج الذهب وأن آليات السوق الحرة لبورصة الذهب عالميا والعرض والطلب وسعر الدولار محليا هما من يحكمان سعر الذهب في مصر.

وأكد أن العرض والطلب هو المؤثر الرئيسي في السوق المحلي حال ثبات سعر الأوقية عالميا ، موضحا أننا نصف ما يحدث بشكل دقيق ، وأن المعروض من الذهب منخفض ومحدود جدا مقارنة بالطلب القوي على المعدن الأصفر.

إنه من المعروف عند ازدياد الطلب عن العرض فإن ذلك سيساهم في تحرك الأسعار بقوة.