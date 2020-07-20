شعبة المصنوعات الجلدية في الإسكندرية: تراجع في المبيعات بنحو 70% بسبب كورونا

قالت إنه تم إغلاق بعض المصانع نتيجة الخوف من انتشار الفيروس

أكد عدد من أعضاء مجلس أدارة شعبة المصنوعات الجلدية بالغرفة التجارية فى الإسكندرية على أن تداعيات فيروس كورونا المستجد أنعكست على القطاع بشقيه الأنتاجى والتسويقى وبنسب كبيرة خلال الأشهر الماضية .

وقال أنور أبو الخير رئيس شعبة المصنوعات الجلدية فى الغرفة التجارية بالإسكندرية إن هناك تداعيات سلبية لجائحة فيروس كورونا انعكست على القطاع عبر التجار والموردين والصناع .

وأضاف فى تصريحات لـ”المال” أن هناك تراجعا كبيرا شهده السوق جراء تلك الأزمة خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى أن نسب والتراجع فى المبيعات تتراوح من ٧٠ – ٨٠٪ خلال الفترة الماضي .

تداعيات كورونا هى أزمة عالمية وتشمل عدة قطاعات

وأعتبر أبو الخير أن الأزمة من تداعيات كورونا هى أزمة عالمية وتشمل عدة قطاعات ولا تنحصر أثارها فقط على المنتجات الجلدية ، لافتاً إلى أنه تم إغلاق بعض المصانع نتيجة الخوف من انتشار الفيروس .

وأشار رئيس شعبة المصنوعات الجلدية فى الغرفة التجارية بالإسكندرية إلى أنه كرئيس للشعبة تواصل مع أصحاب المصانع فى الفترة الناضية خلال الازمة لأغلاق المصانع حفاظاً على السلامة .

ولفت أبو الخير إلى أن هذه الأوضاع أدت لمشكلات فى تسوية الالتزامات ، لافتاً إلى أن بعض التجار غير قادرين على تحصيل أموالهم من الأسواق لتعثر البعض، نتيجة الحالة الاقتصادية الحالية .