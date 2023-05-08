شعبة المصدرين تبحث تداعيات الأزمة السودانية

تستعد شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية لعقد اجتماع لرصد تداعيات الأزمة السودانية فيما يتعلق بمستحقات المصدرين لدى التجار هناك خاصة بعد اندلاع التوترات الحالية، إضافة لإعداد دراسة للبحث عن أسواق بديلة لتعويض أية خسائر قد تؤثر على منتجاتهم.

قال اللواء إسماعيل عبد العزيز رئيس شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إنه من المقرر عقد اجتماع خلال الأسبوع الحالى بعد الدعوة التي وجهت للأعضاء منذ بداية اشتعال الأزمة السودانية ، لاسيما أن هناك عددا كبيرا من المصدريين لهم تعاملات تجارية مع السودان.

وأضاف عبد العزيز أن حركة شحن البضائع من وإلى السودان سواء عبر وسائل النقل البرى أو البحرى قد توقفت تماما نظرا للاشتباكات المسلحة بين الأطراف المتنازعة مما يصعب تأمين الشاحنات فى ظل تلك الأوضاع.

وكشف عبد العزيز عن أبرز البنود التى ستتم مناقشتها فى الاجتماع ، حيث تتضمن كيفية الحصول على المستحقات المادية للمصدرين المصريين الذين قاموا بتوريد بضائع للسودان قبل الأزمة ولم يحصلوا على قيمتها.

وأكد عبد العزيز أنه جارى العمل على حصر أعداد المصدرين المصريين من أصحاب شكاوى الحصول على حصيلة صادراتهم للسودان.

وأضاف أنه سيقترح خلال الاجتماع رفع مذكرة عاجلة لمخاطبة الحكومة والقطاع المصرفى بالتدخل لمساعدة المصدرين فى الحصول على قيمة صادراتهم لاسيما أن تلك التعاملات المالية كانت تتم عبر تحويلات بنكية .

وأعرب عبد العزيز عن أمله فى استقرار الأوضاع فى السودان سريعا لكونها من الأسواق الهامة لمصر لما تتمتع به من مزايا أبرزها القرب الجغرافى وسهولة الشحن.

وتابع أن الأزمة السودانية ستؤثر بالتأكيد على تصدير المنتجات المصرية الى الخرطوم خاصة وأن صادرات مصر اليها اقتربت من المليار دولار خلال 2022 وكان من المتوقع زيادتها العام الجارى قبل الأحداث الحالية.

ولفت عبد العزيز إلى أنه خلال الاجتماع سيتم دراسة إيجاد أسواق بديلة لتعويض الخسائر التى تعرض لها المصدرون.

وتمثل شعبة المصدريين بالاتحاد العام للغرف التجارية نحو 5 آلاف مصدر يوردون منتجاتهم للعديد من دول العالم.

وبحسب الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء سجلت قيمة التجارة بين مصر والسودان ارتفاعًا بنسبة %18.2 خلال عام 2022، لتبلغ 1.434 مليار دولار مقابل 1.212 مليار فى 2021.

وبلغت صادرات مصر للسودان نحو 929 مليون دولار خلال العام الماضي، بينما وصلت الواردات لنحو 504.5 مليون دولار.

وتتمثل أبرز الصادرات المصرية للسودان فى مواد البناء والتشييد، والأجهزة الكهربائية، والكيماويات، والدهانات، والأغذية المُصنعة، فيما تعد اللحوم والمنتجات الزراعية والمواد الزيتية أبرز الواردات.

نرمين ابراهيم