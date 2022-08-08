شعبة المصدرين بغرفة تجارة الإسكندرية تناقش قانون إنهاء المنازعات الضريبية

نظمت شعبة المصدرين والتجارة الخارجية بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة الأستاذ بحيري أحمد بحيري، لقاءً مع ممثلي لجنة الممول والضريبة بالغرفة؛ وذلك لمناقشة قانون رقم 153 لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، ودراسة موعد المهلة الممنوحة من مصلحة الضرائب للسداد بخصم 50% من غرامة التأخير.

جاء ذلك بحضور الأستاذ مجدي عبد العزيز رئيس لجنة الممول والضريبة بغرفة الإسكندرية، وعدد من رؤساء وأعضاء الشعب التجارية.

وتم، خلال اللقاء، مناقشة ما يواجهه القطاع التجاري من معوقات في الفترة الأخيرة، إضافة إلى مناقشة آلية تطبيق قانون الإعفاءات الضريبية.

وطالب بعض الحضور، فى اجتماع شعبة المصدرين والتجارة الخارجية بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، بمدّ مهلة السداد مع الإعفاء من فوائد الغرامات التي من المفترض أن تنتهي في 31 أغسطس من الشهر الحالي، إلى نهاية العام الحالي.