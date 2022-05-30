شعبة المصدرين بغرفة الإسكندرية تبحث إلقاء الضوء على مشكلات التصدير في ورشة عمل مصلحة الجمارك

تبحث شعبة المصدرين والتجارة الخارجية فى غرفة تجارة الإسكندرية، مع مصلحة الجمارك ممثلة فى الادارة المركزية لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد إقامة ورشة عمل موسعة تضم أعضائها من المصدرين والعاملين فى المجال لإلقاء الضوء على المشكلات التى يواجهها نشاط التصدير وإمكانية تذليلها.

وقال بحيرى أحمد بحيرى، رئيس مجلس إدارة شعبة المصدرين والتجارة الخارجية في الغرفة تجارة الإسكندرية، إن الشعبة حصلت على مخاطبات عبر الغرفة من الادارة المركزية لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد فى مصلحة الجمارك للتنسيق فيما بينهما والتعريف بدور الإدارة والخدمات التى تقدمها للمتعاملين فى مجال التصدير .

وأضاف لـ ” المال ” أن الشعبة التقت منذ يومين ممثلين عن مصلحة الجمارك مؤخراً وتم الأتفاق على أمكانية تنظيم ورشة عمل يشارك فيها مسؤلين من الادارة المركزية لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد بالمصلحة وأعضاء من الشعبة ، مع إمكانية إتاحة الأمر لمشاركة أعضاء من شعب أخرى إن أمكن.

وأوضح بحيرى أن ورشة العمل التى يجرى الإعداد لتنظيمها ستكون بعنوان”مزايا برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد خاصه للمصدرين وحل مشاكلهم”.

ولفت رئيس مجلس إدارة شعبة المصدرين والتجارة الخارجية فى الغرفة تجارة الإسكندرية، إلى أنه يجرى العمل على إمكانية اشتراك شعبة المستوردين فى ورشة العمل المقترحة حال الموافقة على تنفيذها من إدارة الغرفة بهدف توسيع قاعدة المشاركة وعرض أكبر قدر من المعوقات.

وأكد بحيرى أن تنظيم ورشة العمل يأتى في إطار تعزيز التعاون المشترك بين مصلحة الجمارك بشكل عام والغرفة التجارية وتدعيم علاقة الشراكة والتعاون بين برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد على وجه الخصوص .

وأوضح أن القائمين على أعداد ورشة العمل يسعوا إلى الترويج لمفهوم المشغل الاقتصادي المعتمد لدى المجتمع التجاري، والتعرف على دور البرنامج في تيسير تأمين حركة التجارة الدولية من خلال معايير دولية ومزايا عديدة يتمتع بها العميل المعتمد في البرنامج من أهمها خفض زمن الافراج عن شحناته، إضافة الى المتابعة المستمرة لشحنات المصدرين المعتمدين .

وتجدر الإشارة إلى أن برنامج «الفاعل الاقتصادي المعتمد» يتضمن تيسيرات لشركات «القائمة البيضاء»، منها: الإفراج بنظام المسار الأخضر، وأولوية الدور في قيد البيان الجمركي، والعرض على جهاز الفحص بالأشعة والكشف والمعاينة وسحب العينات، واستكمال إجراءات الإفراج بعد مواعيد العمل الرسمية، وتوفير منسق ميداني بالمركز اللوجستي، يساعد هذه الشركات فى إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي، إضافة إلى متابعة مراحل فحص العينة بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.