شعبة المصايد تدرس الوصول بإنتاجية الأسماك إلى 30 ألف طن

علمت «المال» أن شعبة المصايد التابعة للمعهد القومى لعلوم البحار والمصايد، تُجرى دراسات وأبحاث مكثفة فى البحر المتوسط وتحديدا من الإسكندرية حتى السلوم، لزيادة إنتاج الأسماك فى هذه المنطقة والاستفادة منها.

وقالت مصادر إن المساحة التى تجرى شعبة المصايد الأبحاث عليها تبلغ حوالى 550 كيلو مترا تحديدا من «الإسكندرية حتى السلوم»، لافتة إلى أنه هذه المساحة تُنتج من 15 إلى 20 ألف طنا سنويا حاليا.

وأضافت المصادر لـ”المال” أن الهدف من الأبحاث التى تجريها الشعبة هو زيادة إنتاج الأسماك ومضاعفتها فى البحر المتوسط للاستفادة منها اقتصاديا ومحليا من خلال استهداف الأسواق العالمية والمحلية.

وأوضحت أنه جار الآن مسح المنطقة بالكامل لدراسة الكتلة الحية من خلال تقدير المخزون السمكى لها بهدف تنميتها والاستفادة منها فى الاقتصاد القومى المصرى.

جدير بالذكر أن شعبة المصايد منوط بها دراسة مصايد مصر، وطرق تنمية الثروة السمكية عن طريق استهداف أو إقامة مشاريع جديدة.

وفى ذات السياق، قالت الدكتورة سحر مهنا، رئيس شعبة المصايد بالمعهد القومى لعلوم البحار والمصايد، إن الهدف من الأبحاث التى تجريها الشعبة الآن هو معرفة الكميات المتواجدة من الأسماك فى البحر المتوسط لاستغلالها فى الاقتصاد القومى، لافتة إلى أن هذه الأبحاث تأتى ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.

وأضافت مهنا فى تصريح خاص لـ«المال»، أنه من المستهدف بعد الانتهاء من الأبحاث والدراسة إنتاج أسماك تصل إلى 30 ألف طنا سنويا، لافتة إلى أنه سيتم عمل فترات راحة بينية فى منطقة البحر الأحمر لزيادة الإنتاجية.

وأكدت أن البحر المتوسط يتمتع بأنواع عديدة من الأسماك المتنوعة والتى تصدر إلى الخارج منها: «البربونى، والوقار» وغيرها من الأسماك التى تحتاجها السوق الخارجية، لافتة إلى أن هذه الأنواع من الأسماك لها عائد قوى على الاقتصاد القومى فى مصر.

وأشارت إلى أن هناك أسطول صيد للأسماك فى منطقة البحر المتوسط، مشيرة إلى أن أعداد مراكب الصيد أكبر من الطاقة الإنتاجية لمنطقة البحر الأحمر، مما تسبب فى جهد زائد عن المخزونات السمكية المتواجدة فى قاع البحر المتوسط.

وأوضحت مهنا أنه سيتم استهداف مراعاة مراكب الصيد للشروط والمواصفات المعينة فى الحرف التى تستخدمها خلال عملية الصيد، بهدف المحافظة على المخزونات السمكية لتنميتها وزيادتها من عام لآخر، لافتة إلى أنه تم تقسيم البحر المتوسط إلى مناطق، على أن تشمل كل منطقة التراخيص اللازمة لصيد الأسماك.

وتحتل مصر مكانة كبيرة بالمنطقة فى مجال الاستزراع السمكى، إذ تتصدر المرتبة الأولى بين دول أفريقيا ودول حوض البحر المتوسط والعاشرة عالميًا بكمية قدرها حوالى 1.8 مليون طن.

وتستحوذ المزارع السمكية على نصيب الأسد من الإنتاج السمكى فى مصر بنسبة %79.7 تليها البحيرات بنسبة %10.8.

ويأتى إنتاج الأسماك من المياه البحرية بنحو %4.9 وفى المياه العذبة بـ%3.8 نهاية بحقول الأرز بنسبة %0.8 من إجمالى الإنتاج، وفق بيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.