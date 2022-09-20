شعبة المستوردين: قرارات البنك المركزي الجديدة تعمل على خفض أسعار السلع والأجهزة الكهربائية (فيديو)

قال عماد قناوي رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية في القاهرة، أن قرار البنك المركزي بشأن إلغاء التعامل بالاعتمادات المستندية على استيراد المكون المستخدم في تجميع السلع الإلكترونية داخل مصر، هو رفع القيود عن استيراد المكون الاجنبي في السلعة التي يتم تصنيعها محليًا.

كان البنك المركزي أصدر قرارا اليوم بشأن استثناء المكون الأجنبي من فتح الاعتماد المستندي في حالة السلع الإلكترونية التي يتم تجميعها بمصر وتتكون من أجزاء محلية بجانب الأجزاء المستوردة، ويتم قبول مستندات الشحن في ضوء إنها مستلزم إنتاج.

وأضاف قناوي، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي شريف عامر في برنامج يحدث في مصر على فضائية إم بي سي مصر، أن قرارات البنك المركزي، عودة لما قبل قرار فبراير الماضي بشأن تسهيل عملية الاستيراد.

وتابع قناوي أن قرارات البنك المركزي الجديدة تسمح للشركات الأجنبية بالقاهرة باستخدام حساباتها الدولارية بالبنوك، مؤكدًا أن مستلزمات الإنتاج يتم السماح باستيرادها دون اعتماد مستندي تنفيذًا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد القناوي، أن رفع القيود لن يكون فيها ضغط على الدولار وتوافر السلعة وبالتالي انخفاض سعرها وسيكون فيه تشغيل وعمالة أكثر.

وأشار إلى أن القرارات الصادرة اليوم ستعمل على خفض أسعار السلع والأجهزة الكهربائية وزيادة معدلات التشغيل، موضحَا أن رفع قيود الاستيراد لن يوجد بسببه أي ضغط على الدولار.