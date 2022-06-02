شعبة المستوردين : رفع الدولار الجمركي يزيد من أسعار السلع المستوردة

قال محمد رستم ، أمين عام الشعبة العامة للمستوردين، أن رفع سعر الدولار الجمركي سيرفع تكلفة إستيراد السلع المستوردة ولكن الزيادة لن تشمل السلع الإستراتيجية.

وكانت وزارة المالية، قد أعلنت أمس الأربعاء الموافق مطلع يونيو ، رفع سعر الدولار الجمركي من 17 جنيه إلي 18.64جنيه، بحسب تعليمات من الوزارة الي مصلحة الجمارك.

وتابع رستم لـ” المال”، أن رفع سعر الدولار الجمركي سيرفع أسعار السلع المستوردة بما فيها مدخلات إنتاج الصناعة المستوردة بغرض الاتجار.

وأكد رستم :” إنه بالرغم من أن ارتفاع سعر الدولار الجمركي سيؤثر حتما علي زيادة تكلفة استيراد أسعار السلع لكنه سيخضع في النهاية لآليات العرض والطلب”.