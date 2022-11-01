شعبة المستوردين: تجار تلقوا اتصالات بنكية لتدبير الدولار لهم (فيديو)

كشف عماد قناوي رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية في القاهرة، أن تجارا تلقوا اتصالات بنكية لتدبير الدولار لتسهيل الإفراج عن شحنات الغذاء والدواء .

خلال ذلك مداخلة هاتفية مع الاعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية إم بي سي مصر

وقال قناوي: “إحنا أصبحنا مش مصدقين على التليفونات اللي جات من البنك “س” للعميل الصغير، وعايز اقول ودي ليها معني: اودع سعر المستند بالجنيه حتي ندبرلك الدولار، وبالأقدمية، وده حدث والعدالة دي طمأنت التجار”

وأضاف قناوي: “يتم حاليا الإفراج الجمركي عن الغذاء والدواء من الموانئ”، مشيرًا إلى أنه “لا يوجد تاجر استغني عن عامل لديه خلال الثمانية أشهر الماضية”.

وتابع قناوي: “كل بنك لديه خلفية عن العميل الذي يتعامل معه، لـنه الذي استعلم عنه ويعلم كل شئ عنه، ولكن البنك لا يستطيع فعل شئ إلا بقرار من البنك المركزي، مطالبًا جدولة المتعثرين لعدم إغلاق المنشأة”.

وأشار قناوي، إلى أن “كل بنك يقوم بتدبير الدولار لعملائه، وذلك لسرعة خروج البضائع الموجودة في الجمارك والموانئ”، موضحَا أنه “يتم الإفراج عن كامل الشحنة”.