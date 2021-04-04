شعبة المستوردين: التسجيل المسبق للشحنات ACID تجريبي حتى يوينو المقبل

قال أحمد الملواني، رئيس لجنة التجارة الخارجية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، اإن التسجيل المسبق للشحنات «ACID»، الذي انطلق منذ بداية الشهر الجاري، يعد مرحلة تجريبية واختيارية، وليست إجبارية كما تعتقد شركات الملاحة، موضحا أن التطبيق سيكون إلزاميا بداية من أول يوليو 2021.
ياتي ذلك على خلفية قرار التسجيل المسبق للشحنة، والذي أدى إلى توقف شركات الملاحة عن الشحن، بسبب اعتقاد بعض الشركات أن القرار إجباريا وليس تجريبيا كما أوضح.
وأضاف الملواني، أنه تلقي عدة شكاوي من المستوردين الذين تم شحن بضاعتهم في الأول من أبريل أنه قام بالتواصل مع مهندس مدحت القاضي، رئيس شعبة النقل الدولي ، الذي أكد علي تواصله الفوري مع غرفة الملاحة بالاسكندرية برئاسة محمد مصيلحي ، مشيرا إلى ان غرفة الملاحة أصدرت بيانُا الي الخطوط الملاحية العالمية لتوضيح الأمر، وإخبارهم أن هذه المرحلة تجريبية وليست إجبارية، كما أنه بعث رسالة طمأنينة للمستورد، ودعاهم لعدم القلق.
وأشاد الملواني بالتعاون المثمر بين مجلس ادارة شعبة المستورين برئاسة حمدي النجار وشعبة خدمات النقل الدولي وغرفة ملاحة الاسكندرية وذلك في العمل علي الحل السريع لمشاكل المستوردين حيث ان بعض الخطوط الملاحية تعتقد أن التسجيل المسبق للشحنات اجباري، مؤكدا أن التعليمات غير واضحة لديهم ولا يستطيعون الحصول على إجابة كافية.
وذكر رئيس لجنة التجارة الخارجية بشعبة المستوردين، أن توقف الشحن سيسبب خسائر كبيرة بسبب توقف البضائع على مستوى الدول التي تستورد منها مصر، وهي مشكلة كبيرة.
وناشد الملواني ممثلي الحكومة أو وزارة المالية، بشرح الموضوع بطريقة تطمين الجميع، لأن ذلك تسبب في تعطيل عدد كبير من الشنحات وهو ما يسبب ضرر للمستورد وخسائر لشركة الملاحة.
وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أصدّر قرارًا وزاريًا بالإجراءات التنفيذية للنظام الجمركي للتسجيل المسبق للشحنات «ACID»، الذى ينطلق تجريبيًا أول أبريل ، وإلزاميًا في أول يوليو 2021 ويشمل فى المرحلة الأولى الموانئ البحرية، ثم يتم الانتقال إلى الموانئ الجوية والبرية، ويشترط التسجيل المسبق للشحنات المستوردة، بحيث تطابق ما يتم استيراده مع ما يدخل الموانئ المصرية.
وناشد الملواني، المستوردين بسرعة التسجيل في النافذة والدخول في المرحلة التجريبية لتلافي الاخطاء في المرحلة الاجبارية ، لافتا في الوقت نفسه النظر الي ان الشعبة تقوم علي عمل دورات تدريبية لشرح كيفية التسجيل بالنافذة .