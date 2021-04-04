شعبة المستوردين: التسجيل المسبق للشحنات ACID تجريبي حتى يوينو المقبل

قال أحمد الملواني، رئيس لجنة التجارة الخارجية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، اإن التسجيل المسبق للشحنات «ACID»، الذي انطلق منذ بداية الشهر الجاري، يعد مرحلة تجريبية واختيارية، وليست إجبارية كما تعتقد شركات الملاحة، موضحا أن التطبيق سيكون إلزاميا بداية من أول يوليو 2021.

ياتي ذلك على خلفية قرار التسجيل المسبق للشحنة، والذي أدى إلى توقف شركات الملاحة عن الشحن، بسبب اعتقاد بعض الشركات أن القرار إجباريا وليس تجريبيا كما أوضح.

وأضاف الملواني، أنه تلقي عدة شكاوي من المستوردين الذين تم شحن بضاعتهم في الأول من أبريل أنه قام بالتواصل مع مهندس مدحت القاضي، رئيس شعبة النقل الدولي ، الذي أكد علي تواصله الفوري مع غرفة الملاحة بالاسكندرية برئاسة محمد مصيلحي ، مشيرا إلى ان غرفة الملاحة أصدرت بيانُا الي الخطوط الملاحية العالمية لتوضيح الأمر، وإخبارهم أن هذه المرحلة تجريبية وليست إجبارية، كما أنه بعث رسالة طمأنينة للمستورد، ودعاهم لعدم القلق.

وأشاد الملواني بالتعاون المثمر بين مجلس ادارة شعبة المستورين برئاسة حمدي النجار وشعبة خدمات النقل الدولي وغرفة ملاحة الاسكندرية وذلك في العمل علي الحل السريع لمشاكل المستوردين حيث ان بعض الخطوط الملاحية تعتقد أن التسجيل المسبق للشحنات اجباري، مؤكدا أن التعليمات غير واضحة لديهم ولا يستطيعون الحصول على إجابة كافية.

وذكر رئيس لجنة التجارة الخارجية بشعبة المستوردين، أن توقف الشحن سيسبب خسائر كبيرة بسبب توقف البضائع على مستوى الدول التي تستورد منها مصر، وهي مشكلة كبيرة.

وناشد الملواني ممثلي الحكومة أو وزارة المالية، بشرح الموضوع بطريقة تطمين الجميع، لأن ذلك تسبب في تعطيل عدد كبير من الشنحات وهو ما يسبب ضرر للمستورد وخسائر لشركة الملاحة.

وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أصدّر قرارًا وزاريًا بالإجراءات التنفيذية للنظام الجمركي للتسجيل المسبق للشحنات «ACID»، الذى ينطلق تجريبيًا أول أبريل ، وإلزاميًا في أول يوليو 2021 ويشمل فى المرحلة الأولى الموانئ البحرية، ثم يتم الانتقال إلى الموانئ الجوية والبرية، ويشترط التسجيل المسبق للشحنات المستوردة، بحيث تطابق ما يتم استيراده مع ما يدخل الموانئ المصرية.

وناشد الملواني، المستوردين بسرعة التسجيل في النافذة والدخول في المرحلة التجريبية لتلافي الاخطاء في المرحلة الاجبارية ، لافتا في الوقت نفسه النظر الي ان الشعبة تقوم علي عمل دورات تدريبية لشرح كيفية التسجيل بالنافذة .