شعبة المستوردين: الاستغناء عن المنتجات التركية سهل ويوفر مليار دولار سنويا

قال أحمد شيحة، عضو مجلس إدارة شعبة المستوردين، إنه من السهل جدا الاستغناء عن المنتجات التركية محليا، كما أن بدائلها أرخص وسيوفر لصالح مصر مليار دولار سنويا في الميزان التجاري بين البدلين، موضحا أن استيراد نفس كمية المنتجات من بلد آخر سيوفر بين 30-35%من السعر.

وأضاف في مقابلة له مع برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد، أنه من الوطنية الاستغناء عن المنتجات التركية لما تقوم به أنقرة من تدخل في ليبيا وتأثيرها على الأمن القومي المصري، مشيرا إلى أن هناك عوائق تجبر التجار الشراء من تركيا أهمها وجود جمارك على البلاد البديلة تصل لـ40%.

وأكد عضو شعبة المستوردين أن استخدام منتجات من دول جنوب شرق آسيا يعتبر أرخص وأجود من المنتجات التركية، مشيرا الى أن اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا تتبع اتفاقية التجارة الأوروبية لذلك يجب فتح أسواق جديدة في دول شرق آسيا ووضع ميزات استيرادية حتى يتم الاستغناء عن منتجات الأتراك.