شعبة المستلزمات : حجم التصنيع اليومي من الكمامات ارتفع إلى 750 ألفا بسبب كورونا

أضاف رئيس الشعبة أن العدد سيزيد بعد اتجاه الدولة للتعايش مع أزمة فيروس كورونا

قال الدكتور شريف عزت رئيس شعبة الأجهزة والمسلتزمات الطبية باتحاد الصناعات إن حجم التصنيع اليومي للكمامات محليا ارتفع من 250 الف كمامة الى 750 الف متوقعا أن يرتفع العدد الى مليون كمامة يوميا .

وأضاف في مداخلة هاتفية له مع برنامج القاهرة الآن على قناة العربية الحدث أن العدد سيزيد بعد اتجاه الدولة للتعايش مع أزمة فيروس كورونا موضحا أن من الأفضل أن يشتري المواطن الكمامة القماش وذلك لأنها أرخص وستفي بالغرض وستستمر فترة أطول تمتد لأربعة أشهر بخلاف القمامة الطبية التى لاتستمر أكثر من يوم.

وأكد أن الكمامة الطبية مرتفعة التكلفة بالنسبة للتصنيع وأقل حماية من الفيروسات مطالبا المصانع أن تتجه المصانع لتصيع الكمامات القماش .

وأوضح أن الكمامات المزودة بالفلاتر ارتفع سعرها عالميا بعد أزمة فيروس كورونا موضحا أن سعر طن الفلاتر ارفتع من 3الى 50 ألف دولار للطن وهو منايجعل من الضروري الاتجاه للكمامات المصنوعة من القماش.

وأكد أن هناك 500 ألف كمامة تورد أسبوعيا لهيئة الشراء الموحد التابعة للقوات المسلحة للوفاء باحتياجات المستشفيات الحكومية والجهات الرسمية .