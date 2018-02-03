شعبة المستثمرين : الفرص في مصر موجودة.. والربحية عالية جدًّا

دعاء حسني دعا محمد أبو العينين، رئيس الشعبة العامة للمستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، رجال الأعمال لضخ رءوس أموالهم العربية والإفريقية بمصر، قائلًا: "إن الفرص الاستثمارية متاحة في مصر، والربحية عالية جدًّا".وقال متسائلًا: "لماذا يتساءل العديد من المستثمرين عن فر

دعاء حسني





دعا محمد أبو العينين، رئيس الشعبة العامة للمستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، رجال الأعمال لضخ رءوس أموالهم العربية والإفريقية بمصر، قائلًا: “إن الفرص الاستثمارية متاحة في مصر، والربحية عالية جدًّا”.

وقال متسائلًا: “لماذا يتساءل العديد من المستثمرين عن فرص الاستثمار في مصر، وما الذي يدفع كبار المستثمرين لضخ استثماراتهم بها الآن؟”.

وأضاف، خلال كلمته في مؤتمر الاستثمار الثالث الذى انطلق اليوم ويستمر حتى غد الأحد، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الإجابة عن كل هذه التساؤلات واضحة، وهي أن مناخ الاستثمار في مصر يتحسن.

وتابع: هذا ما دفع شركات كشركة إيني الإيطالية لضخ 13 مليار دولار لاستخراج حقل ظهر، وضخ شركة بريتش بتروليوم 12 مليار دولار، فضلًا عن استثمارت شركة سيمنس الألمانية 2.5 مليار دولار، كما تم تغطية طرح السندات الدولارية لمصر البالغ 4.5 مليار دولار بنحو 10 أضعاف.

وأكد أن الأمم لا تُقيَّم بما تملكه ولكن بما تنتجه، لذا نسعى للتكامل مع الأشقاء العرب.