شعبة المخابز : رغيف الخبز المدعم ثابت عند 5 قروش.. والدولة تتحمل زيادة السولار 

أكدت الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية ثبات سعر الرغيف المدعم عند 5 قروش لأصحاب البطاقات دون أي تغيير، لافتة إلى أنه لا توجد مؤشرات حول صدور قرار بتكلفة جديدة لانتاج الخبز المدعم. قال محمد عبد الجواد، سكرتير الشعبة العامة للمخابز، في تصريحات، لـ”المال”، إن تحريك سعر السولار لن يؤثر على المخابز البلدية، خاصة أن الدولة ممثلة في وزارة التموين ستتحمل تكلفة تلك الزيادة.

وأضاف عبد الجواد أنه يتم توفير الخبز المدعم للمواطنين بسعر 5 قروش للرغيف الواحد استخراج 87%، مؤكدًا أن أصحاب المخابز التي تعمل بالسولار سيحصلون على المبالغ الخاصة بإنتاج الخبز من البنوك دون تحمل أية زيادات.

وأوضح أن هذه الزيادة ستكون موجهة للمخابز التي تعمل بالسولار، خاصة في المناطق الريفية والحدودية، مشيرًا إلى أن عدم تأثر المخابز التي تعمل بالغاز الطبيعي بقرار لجنة تسعير المنتجات البترولية.

وأكد أهمية توسع الدولة في تحويل المخابز التي تعمل بالسولار إلى الغاز الطبيعي حتى تستطيع خفض تكلفة إنتاج الخبز المدعم عن كاهل الموازنة العامة.

من جانبه قال عبد الرحمن عمر، سكرتير الشعبة العامة، رئيس شعبة مخابز المنيا، إن هيئة السلع التموينية ستقوم بسداد قيمة الزيادة في أسعار السولار للمخابز بأثر رجعي في حساباتهم البنكية.

وأضاف أنه لا يوجد حتى الآن تعليمات بتكلفة جديدة للخبز مع استمرار العمل بالتكلفة الحالية والتي تُقدَّر بنحو 65 قرشًا للرغيف، في انتظار قيمة الزيادة التي تتحملها وزارة التموين.

وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيو الماضي، التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلية وذلك لربع يوليو/ سبتمبر 2022.

حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارًا من الساعة التاسعة صباح اليوم، كالآتى: 8.00 جنيه للتر البنزين 80، و9.25 جنيه للتر البنزين 92، و10.75 جنيه للتر البنزين 95.

كما تمّت زيادة سعر السولار والكيروسين ليصبح 7.25 جنيه/ لتر، وزيادة سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات 400 جنيه/ طن ليصبح سعر الطن 5000 جنيه/ طن وثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء.