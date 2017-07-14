شعبة المخابز توضح حقيقة رفع الدعم عن الدقيق

محمد مجديقال عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية في القاهرة، إن ما أثير عن رفع الدعم الحكومي على الدقيق المستخدم في إنتاج الخبز المدعم، تم استخدامه بشكل غير صحيح، موضحاً أنه طالما سعر رغيف الخبز المدعم بـ5 قروش، فليس هناك أي تخلي حكومي عن دعم الخبز.يشار إلي أن الحكومة تقوم بدعم السلع ا

محمد مجدي

قال عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية في القاهرة، إن ما أثير عن رفع الدعم الحكومي على الدقيق المستخدم في إنتاج الخبز المدعم، تم استخدامه بشكل غير صحيح، موضحاً أنه طالما سعر رغيف الخبز المدعم بـ5 قروش، فليس هناك أي تخلي حكومي عن دعم الخبز.

يشار إلي أن الحكومة تقوم بدعم السلع التموينية والخبز بنحو 84 مليار جنيه في الموازنة المالية الحالية 2017 ـ 2018.

وأكد حماد، في تصريحات خاصة لـ”المال”، أن الدولة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، تبيع القمح للمطحن إن كان حكوميًا أو قطاع خاص، بالسعر العالمي للبورصة، ومن ثم تفرض التموين تكلفة على طحن القمح من قبل تلك المطاحن.

وتابع حماد: وفي نفس الوقت يقوم المطحن ببيع الدقيق للمخبز بالسعر المحدد من قبل وزارة التموين، المرتبط بالسعر العالمي، علمًا أن تكلفة طحن القمح في حدود 480 جنيهاً للطن الواحد.

ولفت حماد، إلي أن سعر طن الدقيق حالياً يبلغ 2600 جنيه، ويحصل عليه المخبز من المطاحن الحكومية أو القطاع الخاص، وبعد تطبيق القرار الخاص بتحرير سعر الدقيق، سيتراوح السعر من 5300 إلى 5400 جنيه للطن الواحد.

كانت وزارة التموين، قالت الأربعاء الماضي، إنه سيتم التوقف عن دعم الدقيق للمخابز بداية من الشهر المقبل، فى إطار تضييق الخناق على تهريب الدقيق المدعم من المخابز.

وأكد ممدوح رمضان المتحدث الرسمى لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم تسليم القمح لأصحاب المطاحن وكذلك الدقيق للمخابز اعتباراً من شهر أغسطس المقبل، بالسعر الحر المتداول فى الأسواق على أن يقوم صاحب المخبز بإنتاج الدقيق وبيع الخبز للمواطن بالسعر المدعم 5 قروش فقط، ثم يقوم صاحب المخبز بالحصول على باقى فارق تكلفة إنتاج الخبز من الحكومة ليظل سعر الرغيف ثابت للمواطن.