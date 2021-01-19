«شعبة المخابز» تطالب الحكومة بتقسيط تكلفة التحول من السولار للغاز الطبيعى

تقدمت الشعبة العامة لأصحاب المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية بمذكرة إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية للمطالبة بتقسيط تكلفة تحويل المخابز البلدية المدعمة إلى الغاز طبيعى، بدلا من استخدام السولار كوقود أساسي.

قال عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، إنه من المفترض تحويل 23 ألف مخبز إلى استخدام الغاز الطبيعى بدلا من السولار بتكلفة إجمالية تصل إلى 910 ملايين جنيه، بما يتراوح بين 30 و 50 ألف للمخبز الواحد، حسب المنطقة ومدى اقترابه من خطوط الغاز.

وأوضح غراب، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الشعبة أكدت لمسؤولى وزارة التموين استعداد شركات المخابز لدفع التكلفة كاملة دون دعم، لكن بتسهيلات فى السداد وبالتقسيط.

وأشار إلى أن الهيئة العامة للبترول، التابعة لوزارة البترول، بدأت المعاينات لبعض المخابز فى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة، والتى بها مواسير غاز طبيعى، إلا أنها لم تبدأ فى التنفيذ الفعلى حتى الآن.

واقترح غراب البدء فى تحويل المخابز التى تقع فى مناطق بها غاز طبيعى، نظرا لأن مد المواسير إليها سيكون أسرع وأقل تكلفة وذلك كمرحلة أولى من المشروع.

وأضاف أنه سيتم حالياً البحث مع الجهات المعنية، وهى وزارتا «التموين والتنمية المحلية» و»البترول»، إمكانية توفير أسطوانات الغاز الطبيعى المتنقلة لتلك المخابز أسوة بالسيارات والأتوبيسات التى تعمل بالغاز الطبيعى، حتى يتم الانتهاء من توصيل خطوط الغاز الطبيعي.

وأكد أن تلك الأسطوانات ستكون آمنة عكس ما يشاع وستكون فى الصالح العام، مشيرا إلى أنه سيتم حساب التكلفة حسب المسافة وتقديم تسهيلات لأصحاب المسافات الكبيرة للتيسير عليهم حتى يتسنى لهم توصيل الغاز.

ولفت غراب إلى أن إجمالى المخابز التى تعمل بالغاز الطبيعى فى الوقت الحالى يصل إلى 7 آلاف مخبز مدعم، من إجمالى نحو 30 ألفا على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى أن استخدام الغاز الطبيعى سيوفر طاقة نظيفة فضلاً عن توفير العملة الصعبة التى تذهب لاستيراد السولار.