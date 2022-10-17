شعبة المخابز تطالب التموين بالسماح لغير المرخصين بالحصول على الدقيق بـ10 آلاف جنيه للطن (فيديو)

قال عطية حماد رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية في القاهرة، إن عدد المخابز السياحية المرخصة قليل، مقارنة بالأخري التي لديها ترخيص مخبز سياحي، مضيفَا أنه سيكون هناك لقاء يجمعه مع الدكتور علي المصيلحي وزير التموين بهذا الشأن.

وأضاف حماد، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي احمد موسي في برنامج علي مسئوليتي على فضائية صدي البلد، أن الاجتماع المرتقب حتي تستطيع المخابز الغير مرخصة بالحصول على الدقيق إسوة بالمرخصة، طالما لديها سجل تجاري وبطاقة ضريبية.

وأكد حماد، أن قرار الحكومة بتحديد أوزان وأسعار الرغيف الفينو والخبز السياحي هو قيام الحكومة بالمساهمة بالقمح الخاص بها لحل جزء من المشكلات التي تواجه المواطنين وقت دخول المدارس.

يشار إلي أن وزارة التموين، أعلنت عن إتاحة الدقيق بسعر 10 آلاف جنيه للطن الواحد للمخابز السياحية المرخصة، مع الإلتزام بالإعلان عن وزن الرغيف والسعر، وهو كالتالي: الفينو زنة 40 جرامًا بـ75 قرشَا، والـ60 جرامًا بـ1 جنيه، والعيش السياحي زنة 75 جرامًا بسعر 1 جنيه.

وطالب حماد، الحكومة ضرورة تكثيف الرقابة على المطاحن، نظرًا لوجود دقيق لونه غامق بشكل أكبر من المفروض، موضحَا أن الرصيد الخاص بدقيق المخابز البلدية المدعمة آمن حتي نهاية العام الجاري.

وأكد حماد، أن تدخل الدولة في طرح الدقيق بسعر منخفض عن السوق المحلية، يقطع خط الرجعة على المنتفعين وهي رسالة تحذير من المنتفعين في القمح والدقيق، كما أنها رسالة طمأنة للمواطنين بتوافر الخبز الفينو والعيش السياحي.

قائلا: انا وفرت ليك الدقيق اللي بتاخده بـ 12 و15 ألف جنيه بسعر 10 آلاف جنيه، ولكن انتج بالاوزان والاسعار اللي حددتها.. انت النهاردة عايز تلتزم خد الدقيق من الحكومة، عايز تمشي مع نفسك وعايز تمشي في العالي اعمل اللي انت عايز تعمله، بس لما الاقي الرغيف افضل منك هاخد من عند غيرك