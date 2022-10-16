شعبة المخابز: الخبز الفينو سلعة حرة لا تخضع للتسعير الجبري وتدخل الحكومة لضبط سعره (فيديو)

قال عطية حماد رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية في القاهرة، إن توفير طن الدقيق من خلال وزارة التموين بسعر 10 آلاف جنيه، قرار جيد جدًا، حيث أن سعر الطن يتراوح حاليًا ما بين 12 و16 ألف جنيه في السوق المحلية.

وأضاف حماد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي في برنامج صالة التحرير على فضائية صدي البلد، أن الخبز الفينو سلعة حرة التداول ولا تخضع لأي قوانين منظمة ولا تخضع للتسعير الجبري، ولكن عندما رأت الحكومة زيادة سعره في السوق المحلي، تدخلت لضبط السوق.

وتابع حماد، أن القرار الخاص بتوفير الدقيق والقمح للمطاحن والمخابز مع الاعلان عن اسعار الخبز الفينو والخبز السياحي، سيتم في 5 محافظات وهي القاهرة والجيزة والقليوبية والاسكندرية والمنوفية، كمرحلة أولي، وباقي المحافظات سيكون في المرحلة الثانية.

كان قد أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن تكون المخابز المتقدمة للحصول على الدقيق الفاخر 72% من المطاحن والمستودعات عليها التقدم بطلب لمديريات التموين بمحافظات القاهرة والقليوبية والإسكندرية والجيزة والمنوفية.

وشدد المصيلحي أن يلتزم المخبز الحر / السياحي بشراء الدقيق بسعر 10 آلاف جنيه للطن، والالتزام التام بعمل إعلان على المخبز بالأوزان والأسعار المحددة .

يشار إلى أن وزارة التموين والتجارة لجأت إلى تحديد أوزان وأسعار بيع العيش الفينو والخبز السياحي في النصف الأول من العام الجاري نتيجة ارتفاع أسعار القمح والدقيق تأثراً بالحرب الروسية الأوكرانية.

واوضحت التموين، سيكون سعر رغيف الفينو 40 جرام بـ 75 قرشا، 60 جرام بجنيه، والخبز السياحي وزن 75 جراما بجنيه.

كان المصيلحي قد شدد على أنه اعتباراً من يوم السبت الماضي تم التوجيه للهيئة العامة للسلع التموينية لإتاحة توفير القمح لمن يرغب ولكافة الصناعات الغذائية، بسعر 8700 جنيه للطن، ولمدة شهر واحد.

وذلك لزيادة المعروض من الأقماح للقطاع الخاص في الأسواق باعتباره أحد اهم السلع الاستراتيجية اللازمة في معظم منتجات الصناعات الغذائية، وعلى من يرغب في ذلك التقدم بطلب للهيئة العامة للسلع التموينية والبت فيه خلال 72 ساعة.