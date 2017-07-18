شعبة المخابز: التموين ترفض خفض حصص الرغيف المدعم

محمد مجدي:كشف عبد الرحمن عمر، سكرتير الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية رفضت مقترحاتهما بتخفيض الحصة اليومية للمواطنين من الخبز المدعم، بينما وعدتهم بدراسة مطالبهم بشأن زيادة الدعم الحكومى لفارق نقاط الخبز.وكانت مصادر حكومية قد أكدت لرويترز،

محمد مجدي:

كشف عبد الرحمن عمر، سكرتير الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية رفضت مقترحاتهما بتخفيض الحصة اليومية للمواطنين من الخبز المدعم، بينما وعدتهم بدراسة مطالبهم بشأن زيادة الدعم الحكومى لفارق نقاط الخبز.

وكانت مصادر حكومية قد أكدت لرويترز، أمس، أن الحكومة تدرس خفض حصة المواطن اليومية من أرغفة الخبز بواقع %20 ورفع دعم نقاط الخبز إلى 20 قرشا لكل رغيف لا يحصل عليه المواطن بدلا من 10 قروش.

وقال عمر إن الشعبة كانت قد رفعت مقترحات لوزارة التموين، تضمنت تقليص حصة الفرد من الخبز المدعم من 5 إلى 4 أرغفة، مع تعديل وزنها ليرتفع من 110 إلى 125 جراما للرغيف.

وأضاف أن مطالب الشعبة شملت أيضاً زيادة الدعم الحكومى للمواطن «دعم نقاط الخبز» إلى 20 قرشا فى الرغيف الواحد، بدلاً من 10 قروش.

ويتم صرف سلع مجانية مقابل توفير نقاط الخبز بما يقرب من 500 مليون جنيه شهرياً للمواطنين، وذلك من خلال المجمعات الاستهلاكية وبقالى التموين.

وكشف سكرتير الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن وزير التموين رفض مقترح تخفيض عدد الأرغفة أو زيادة وزنها، وأعلن تمسكه بالعدد، والسعر الحالى عند 5 قروش، بينما أكدت الوزارة أن زيادة فارق نقاط الخبز أمر تحت الدراسة حاليا.

من جهته، رفض ممدوح رمضان، المتحدث الرسمى لوزارة التموين والتجارة الداخلية، التعليق.

يشار إلى أن ما يقرب من 71 مليون مواطن يقومون بصرف 150 رغيفا شهريا من الخبز المدعم لكل مواطن بواقع 5 أرغفة يومياً، بسعر 5 قروش للرغيف الواحد، منذ بدء العمل بمنظومة الخبز فى أبريل 2014.