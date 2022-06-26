شعبة المخابز: إضافة البطاطا على الخبز المدعم ليس بها مشكلة (فيديو)

أكد عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أي إضافة تدخل على القمح في صناعة الخبز تكون صالحة للاستخدام الآدمي ليس بها أي مشكلة، وإضافة البطاطا على الخبز المدعم لها ضرر.

وقال حماد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدى البلد ، إنه يؤيد إضافة البطاطا على القمح في إنتاج الخبز المدعم، من أجل توفير القمح، نظرًا لأن موعد انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية غير معروف لأحد.

وأضاف حماد أن هناك أبحاثا يتم الإعداد لها منذ سنوات على إضافة منتجات للقمح، قائلا: نرحب بهذا المقترح للوقوف مع الدولة في ظل الظرف الراهن الذي يعيشه العالم حاليًا.