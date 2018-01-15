شعبة المحمول تقترح تطبيق نظام البصمة فى مراكز بيع الخطوط‎

أحد المشغلين: الشركات لا تدرس مقترحات بديلة.. وملتزمون بقرارات تنظيم الاتصالاتسمية كمال:اقترحت شعبة المحمول والاتصالات لدى الغرفة التجارية بالجيزة تفعيل نظام البصمة فى مراكز بيع الخطوط لدى الموزعين كبديل عن القواعد الجديدة التى أقرها جهاز تنظيم الاتصالات بشأن تنظيم عمليات بيع واستبدال شرائح ال

أحد المشغلين: الشركات لا تدرس مقترحات بديلة.. وملتزمون بقرارات تنظيم الاتصالات





سمية كمال:

اقترحت شعبة المحمول والاتصالات لدى الغرفة التجارية بالجيزة تفعيل نظام البصمة فى مراكز بيع الخطوط لدى الموزعين كبديل عن القواعد الجديدة التى أقرها جهاز تنظيم الاتصالات بشأن تنظيم عمليات بيع واستبدال شرائح المحمول.

يشار إلى أن تنظيم الاتصالات ألزم الموزعين بداية يناير، بعدم بيع أكثر من 50 شريحة محمول شهريا لمدة شهرين، يلى ذلك إيقافهم عن مزاولة نشاطهم، بداية مارس المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع أعضاء الشعبة أمس الأحد لمناقشة القواعد الجديدة بحضور عدد من كبار موزعى شركات المحمول ومنهم محمد المهدى الرئيس الشرفى للنقابة العامة لتجار المحمول والاتصالات، وعصام بدر الدين رئيس شركة ريمكس لإكسسوارات المحمول.

وانتهى الاجتماع بـعدة توصيات من بينها ضرورة إيجاد حل فعال للعدول عن وقف الموزعين عن ممارسة نشاطهم، علاوة على ضرورة تعويض الموزعين ماديا عن فترات العمل السابقة.

وقال مصدر مسئول بإحدى شركات المحمول إن الشركات لا تدرس مقترحات جديدة بشأن تنظيم عملية بيع شرائحها بالوقت الراهن، ولكنها ملتزمة بقرارات مرفق تنظيم الاتصالات.

وأكد المصدر لـ”المال” أن الدولة العربية الوحيدة التى تطبق نظام البصمة هى السعودية قبل التعاقد رسميا مع العميل على الخط.

من جانبه، أضاف عبد الرحمن الشرقاوى، أحد الموزعين المعتمدين، أن نظام البوتيك التى تسعى شركات المحمول الثلاث والمعروف باسم “SIS” إلى تطبيقه على موزعيها المعتمدين يتضمن اسم مستخدم، وكلمة سر لكل موزع على حدة مما يسهل مهمة الرقابة على أعماله، ويحد من انتشار الخطوط مجهولة المصدر.