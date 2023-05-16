شعبة المجوهرات: نعتمد على إعادة تصنيع الذهب المستعمل.. عيار 21 يتراجع الى 2200 جنيه

قال هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية ، إن سوق الذهب المحلي يعتمد بشكل كبير علي عملية إعادة تصنيع الذهب المستعمل الذي يتم شراءة من المواطنين، وإعادة تشكيلة مرة أخري وطرحة في السوق.

سعر الذهب

أضاف في بيان للشعبة منذ قليل ، أن القرارات الاستيرادية الأخيرة التي اتخذتها الدولة للحد من عمليه الاستيراد بهدف دعم المنتجات المحلية، ساهم في إنخفاض كميات الذهب في السوق مما ساهم في ارتفاع الأسعار خلال الفترة الأخيرة.

أشار رئيس شعبة الذهب، إلي ان مصر لديها صناعة ذهب وليس تجارة ذهب كما يعتقد الكثيرون، حيث نعتمد علي صناعة الذهب وتشكيله وإعادة بيعه بل وتصديرة إلي بعض الدول.

وانخفضت أسعار الذهب اليوم في مصر بشكل قوي لاقل مستوي في شهر ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الاكثر مبيعا وانتشارا نحو 2200 جنيها للجرام غير شامل المصنعية.

كما هبط سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل نحو 1885 جنيها للجرام بدون مصنعية ، فيما تراجع سعر الجنيه الذهب الى مستويات 17600 جنيها للجنيه الواحد