شعبة المجوهرات تكشف التوقيت الأنسب لشراء الذهب بعد اشتعال الأسعار

نفت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات ما يتردد علي صفحات التواصل الاجتماعي وما نشر عن طريق الخطأ علي بعض المواقع الإخبارية بتوجهنا بنصيحة للمستهلك بعدم شراء الذهب .

سعر الذهب

وقالت الشعبة إن البيان الصادر أمس الأول أكد علي أن التسعير الحالي للذهب بالأسواق المحلية مبالغ فيه وغير مبرر كما يشكل ارتفاع أسعار الخام بشكل مبالغ فيه ضار بمصلحة التاجر والمستهلك علي حد سواء .

كما نصحت الشعبة المستهلك بالتأني في الشراء أو البيع وعدم الاندفاع ورفع حجم الطلب دون مبرر وليس الامتناع عن الشراء نظرا لتغير الأسعار نتيجة نقص في العرض و ارتفاع حجم الطلب بالإضافة لأنشطة المضاربة والتي تحرك الأسعار بشكل أعلي من السعر العادل للذهب.

كما أكد البيان الصادر أمس الأول من الشعبة أن ارتفاع الأسعار الذي تشهده الأسواق المحلية ليس مؤشرا لزيادة السعر في الفترة المقبلة نظرا لتراجع الأسعار بالبورصة العالمية حيث وصل سعر الأوقية خلال تعاملات اليوم إلي 1971 دولارا متراجعا بحوالي 35 دولارا عن أسعار الأسبوع الماضي.

فيما ارتفع سعر الذهب في مصر بالأسواق المحلية رغم هبوطها عالميا ليصل سعر جرام الذهب عيار 21 بالأسواق خلال التعاملات الصباحية إلي 2390 جنيها بزيادة حوالي 190 جنيها عن أسعار الأسبوع الماضي .